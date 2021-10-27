Осенние каникулы-2021: новые даты школьных каникул из-за локдауна в России

Школьники России уйдут на осенние каникулы с 30 октября. В связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин объявил нерабочими днями по всей стране даты начиная с 30 октября и заканчивая 7 октября. Но каникулы у детей могут начаться и раньше 30 октября, все будет зависеть от руководства отдельно взятой школы.
Когда планируют отпустить школьников на каникулы.
Из-за коронавируса в России объявлена первая неделя ноября нерабочими днями. Власти каждого региона в отдельности вводят ограничения, а так же отправляют школьников на каникулы раньше положенного срока. Режим нерабочих дней может отличаться по регионам, так же как и дни каникул у школьников. Например, в Московской области, каникулы у детей начнутся в 28 октября, таким образом, у школьников будут дополнительные дни отдыха.
Сроки каникул отличаются не только по регионам, но и от формы обучения. Например, в Татарстане школьники должны были уйти на каникулы с 30 октября по 7 ноября, таким образом дни отдыха у детей совпадают с официальными выходными днями, которые ввел президент, поэтому дополнительных выходных дней в этом регионе не будет. В Волгоградской области каникулы должны были начаться с 25 октября и закончиться 31 октября, но с учетом нерабочих дней, они продлятся еще на неделю.
В период нерабочих дней будут прекращены занятия в детских спортивных секциях и кружках. Детские сады будут также закрыты, исключением могут быть дежурные группы в отдельных областях.