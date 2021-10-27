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В Бердске перенесли открытие вокзала после глобальной реконструкции за 500 млн рублей на год: Построят ко Дню Железнодорожника в 2023-м

8:09:1910/27/2021,Алина Бурова
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Строительство затянулось по причине пандемии. Новый подрядчик определил четкий план по осуществлению работ.

Стройка активно ведется. Фото: Читателей «Курьер.Среда»

Ввод в эксплуатацию нового вокзала в Бердске перенесли на третий квартал 2023 года. Об этом сегодня, 27 октября, «Курьер.Среда» сообщил начальник градостроительства Бердска Дмитрий Есиков на пресс-подходе со СМИ.

- На сегодняшний день делают наружные коммуникации, непосредственно теплотрассу. Внутри они ее уже проложили. Сейчас вышли за территорию. Им дали технические условия. Строительные работы ведутся. Зимой, несмотря на снег, дождь и ветер, работы будут. Сейчас у них заливаются монолитные перекрытия первого этажа,- рассказал Дмитрий Есиков.

Напомним, что новый вокзальный комплекс в Бердске должен был появиться 7 августа 2022 года, то есть в День Железнодорожника. Застройщики при сдаче объекта в эксплуатацию в 2023 году тоже будут ориентироваться на эту дату. Ранее сообщалось, что на вокзале была произведена приостановка работ в связи со сменой подрядчика. По предположениям начальника градостроительства Бердска, строительство затянулось и по причине пандемии.

Отметим, что на строительство вокзального комплекса с увеличенной транспортной развязкой РЖД потратит порядка 500 млн рублей.

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