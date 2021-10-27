Новый производственный календарь на ноябрь 2021 года: с учетом объявленного локдауна в России

Производственный календарь - это план в котором отмечены официально утвержденные праздничные дни для граждан России. Ежегодно календари видоизменяются и количество рабочих и нерабочих дней отличается.
Президент России подписал указ, согласно которому с 30 октября по 7 ноября у жителей страны будут официально нерабочие дни. Работодатель каждой конкретной организации сам будет решать, в каком формате будут работать сотрудники. Они могут быть переведены на удаленный режим работы, могут не работать совсем, а могут оставаться на рабочих местах.
Соответствующий указ Владимир Путин подписал из-за острой ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Изначально такую инициативу выдвинула Татьяна Голикова. Работодатели должны приостановить рабочий процесс на вышеуказанный срок с сохранением заработной платы.
Необходимо учесть, что 30 и 31 октября являются законными выходными днями для граждан России. Период с 4 ноября по 7 ноября - это праздничные дни, приуроченные к Дню народного единства. Из этого следует, что дополнительные нерабочие дни будут с 1 по 3 ноября.
Россиянам внерабочие дни советуют оставаться дома или на приусадебных участках. Не стоит находиться в местах скопления людей, но если такая необходимость возникает, то обязательным условием остается- ношение медицинской маски и одноразовых перчаток. Для полного прекращения распространения коронавирусной инфекции необходим коллективный иммунитет, все непривитым гражданам, которые не имеют медицинский отвод показана процедура вакцинации от коронавирусной инфекции.