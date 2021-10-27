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27.10
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В Бердске бизнесмен Виктор Голубев впервые точечно построит высотку на месте дома №23 по ул. Ленина. Старую 2-этажку снесут

9:38:1810/27/2021,Алина Бурова
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Пока в распоряжении управления градостроительства проекта нет и определить параметры будущего здания невозможно. Ориентируются на 9-10 этажей.

Этот дом снесут совсем скоро. Фото: 2gis.ru

В Бердске впервые появится дом точечной застройки.  Об этом сегодня, 27 октября, сообщил начальник градостроительства Бердска Дмитрий Есиков на пресс-подходе со СМИ.

Как рассказал Дмитрий Есиков, многоэтажный дом под точечную застройку появится на ул.Ленина, 23. Проект пока в управление градостроительства не предоставили, но обсуждение перспектив с застройщиком Виктором Голубевым уже произведено.

- На Ленина, 23 сейчас сносится дом. На его месте будет возведен новый жилой дом, - сообщил Дмитрий Есиков.

Поскольку документов в управлении градостроительства пока нет, то невозможно определить этажность будущего строения и параметры. Однако пока известно, что планируется дом высотой в 9 или 10 этажей.

Также выяснилось, что если проект точечной застройки удастся, то в дальнейшем у жильцов двухэтажных домов на ул. Ленина будут таким же образом выкупать квартиры, сносить здание и на его месте возводить новый дом. По предположению Дмитрия Есикова, данной идеей, возможно, заинтересуются и другие бердские застройщики.

Справка

Согласно Википедии, под точечной застройкой понимается строительство новых зданий или сооружений в исторически сложившемся жилом микрорайоне, обычно на месте зеленых зон.

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точечная застройкавысоткистроительство домаВиктор Голубев
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