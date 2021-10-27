В Бердске бизнесмен Виктор Голубев впервые точечно построит высотку на месте дома №23 по ул. Ленина. Старую 2-этажку снесут

В Бердске впервые появится дом точечной застройки. Об этом сегодня, 27 октября, сообщил начальник градостроительства Бердска Дмитрий Есиков на пресс-подходе со СМИ.
Как рассказал Дмитрий Есиков, многоэтажный дом под точечную застройку появится на ул.Ленина, 23. Проект пока в управление градостроительства не предоставили, но обсуждение перспектив с застройщиком Виктором Голубевым уже произведено.
- На Ленина, 23 сейчас сносится дом. На его месте будет возведен новый жилой дом, - сообщил Дмитрий Есиков.
Поскольку документов в управлении градостроительства пока нет, то невозможно определить этажность будущего строения и параметры. Однако пока известно, что планируется дом высотой в 9 или 10 этажей.
Также выяснилось, что если проект точечной застройки удастся, то в дальнейшем у жильцов двухэтажных домов на ул. Ленина будут таким же образом выкупать квартиры, сносить здание и на его месте возводить новый дом. По предположению Дмитрия Есикова, данной идеей, возможно, заинтересуются и другие бердские застройщики.
Справка
Согласно Википедии, под точечной застройкой понимается строительство новых зданий или сооружений в исторически сложившемся жилом микрорайоне, обычно на месте зеленых зон.