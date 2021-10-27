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В подмосковном Красногорске в многоэтажке произошел взрыв

9:25:0110/27/2021
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Удар пришелся на перегородку между двумя комнатами квартиры, также в помещении выбиты окна.

В подмосковье взорвался газ. Фото: Pixabay.com

В Подмосковном Красногорске взорвался газ в квартире одного из жилых домов. Инцидент произошел по улице Железнодорожный проезд, дом 9. Взрыв произошел во время ремонтных работ, происшествие обошлось без пострадавших. Удар пришелся на перегородку между двумя комнатами квартиры, также в помещении выбиты окна.

Дом, в котором произошел взрыв газа имеет 5 этажей и три подъезда. А в прокуратуре Москвы по факту данного ЧП уже проводится проверка.

– Пока нет данных о пострадавших, проверку поручено провести сотрудникам Красногорской городской прокуратуры. Правоохранители должны дать оценку действиям лиц, которые несут соответствующую ответственность, – заявили в ведомстве.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что репер Моргенштерн рассказал, во сколько ему обошлась свадьба с Диларой. По словам музыканта, он потратил на церемонию празднования 20 млн рублей.

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