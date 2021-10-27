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27.10
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В Новороссийске мать и дедушку убили на глазах у подростка

9:50:4210/27/2021
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Преступление совершил бывший сожитель женщины.

Мужчина убил бывшую возлюбленную и ее отца. Фото: Следственный комитет.

В Новороссийске мужчина убил экс-сожительницу и ее отца на глазах у 15-летнего мальчика. Сообщается, что 26 октября подросток позвонил в полицию и сообщил, что его мать и дедушку избивает бывший сожитель его матери. Однако полиция и скорая помощь на место происшествия прибыли поздно. Им оставалось лишь констатировать смерть пострадавших.

Сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в двойном убийстве мужчину по горячим следам. В отношении жителя Новороссийска возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее журналисты редакции «Курьер.Среда» писали, что в Волгограде убийце 9-летней девочки предъявлено обвинении. Обвиняемая состояла на учете у психотерапевта, а на месте преступления оставила надпись "будьте вы смертны".

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