В Новороссийске мать и дедушку убили на глазах у подростка

В Новороссийске мужчина убил экс-сожительницу и ее отца на глазах у 15-летнего мальчика. Сообщается, что 26 октября подросток позвонил в полицию и сообщил, что его мать и дедушку избивает бывший сожитель его матери. Однако полиция и скорая помощь на место происшествия прибыли поздно. Им оставалось лишь констатировать смерть пострадавших.
Сотрудники правопорядка задержали подозреваемого в двойном убийстве мужчину по горячим следам. В отношении жителя Новороссийска возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее журналисты редакции «Курьер.Среда» писали, что в Волгограде убийце 9-летней девочки предъявлено обвинении. Обвиняемая состояла на учете у психотерапевта, а на месте преступления оставила надпись "будьте вы смертны".