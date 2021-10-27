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27.10
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Израиль разрешит привитым "Спутником V" туристам въезд в страну

9:17:3210/27/2021
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Постановление должно вступить в силу с 15 ноября.

Больше года Израиль держал свои границы закрытыми для иностранцев. Фото: Pixabay.com

На днях власти Израиля рассмотрели инициативу о допуске в страну привитых "Спутником V" туристов. Планируется ввести инициативу в действие с 15 ноября, но это еще нужно утвердить юридически.

Во время совещания премьер-министр Нафтали Беннета одобрил предложение министра туризма Константина Развозова. Также стоит добавить, что туристам нужно будет сдать серологический тест.

Напомним, Израиль закрыл границы для иностранцев еще в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину граждан.

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разрешениевакцинацияизраиль
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