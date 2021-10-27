Израиль разрешит привитым "Спутником V" туристам въезд в страну

На днях власти Израиля рассмотрели инициативу о допуске в страну привитых "Спутником V" туристов. Планируется ввести инициативу в действие с 15 ноября, но это еще нужно утвердить юридически.
Во время совещания премьер-министр Нафтали Беннета одобрил предложение министра туризма Константина Развозова. Также стоит добавить, что туристам нужно будет сдать серологический тест.
Напомним, Израиль закрыл границы для иностранцев еще в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину граждан.