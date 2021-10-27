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Таинство Новолуния: что происходит с миром в момент рождения новой луны. Дата Новолуния в ноябре 2021 года

2:00:0810/27/2021,Анна Филатова
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Представительницам прекрасного пола физический труд в этот день противопоказан.

Новолуние в ноябре наступит 5 число в 0 часов 15 минут.
Новолуние в ноябре наступит 5 число в 00 часов 15 минут. Фото: Рixabay.com

Новолуние в ноябре будет 5 ноября, в 00 часов 15 минут по времени Москвы.

По словам астрологов, в новолуние лучше заниматься подготовкой к делам, а не самими делами. Эти дела закончатся благоприятно. Однако надеяться, что все свершится само собой, не стоит. Сосредоточьтесь на поставленной цели и идите к ней.

Самочувствие.

В этот период эмоциональная напряженность станет спутником многих людей. Для того чтобы испытывать хандры и депрессии вам стоит найти друга, который вас выслушает. Если у одних людей новолуние вызовет нервозность, то другие, наоборот, будут чувствовать себя умиротворенно и спокойно. В эти сутки верх над всеми чувствами возьмет обидчивость и самокопание. На фоне новолуния могут обостриться любовные переживания, не стоит им поддаваться, если нет для них повода, помните, что это влияние Луны.

5 ноября выпадает на пятницу, день этот женский. Покровительница данного дня Венера. Представительницам прекрасного пола физический труд в этот день противопоказан.

В эту пору Луна входит в Скорпиона, а это хорошая пора для принятия важных решений. Проанализируйте свое поведение и проведите работу над ошибками, только так вы сможете изменить ситуацию в лучшую сторону. В это время можно начинать новый бизнес, планировать разные проекты, сил и энергии хватит, чтобы их реализовать.

Женщинам стоит в эти сутки серьезно отнестись к своей прическе. Стрижка показана обладательницам тусклых и тонких волос, после такой процедуры волоса станут крепче. Хорошо сделать в этот день оздоравливающие маски для волос. А вот от химии стоит оказаться, так же, как и от осветления волос.

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лунановолуние
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