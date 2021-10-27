В России побит очередной антирекорд смертности от коронавируса

На 27 октября оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает о том, что за сутки в России скончались 1123 человека. Стоит обратить внимание, что за всю пандемию умерли 233 898 человек.
Накануне скончались 1106 пациентов с коронавирусом. Таким образом по стране которой день подряд ставятся рекорды как по заболеваемости, так и по смертности граждан.
Напомним, ранее стало известно, что в Красноярском крае зафиксировали первый случай смерти ребёнка от COVID-19.
21 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал уровень смертности в мире в связи с пандемией. Добавим, что глава государства выступил против обязательной вакцинации всех россиян.