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27.10
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В России побит очередной антирекорд смертности от коронавируса

9:32:2410/27/2021
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Каждый день оперштаб сообщает пугающие цифры.

Статистика смертности от коронавируса в России. Фото: Pixabay.com

На 27 октября оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает о том, что за сутки в России скончались 1123 человека. Стоит обратить внимание, что за всю пандемию умерли 233 898 человек.

Накануне скончались 1106 пациентов с коронавирусом. Таким образом по стране которой день подряд ставятся рекорды как по заболеваемости, так и по смертности граждан.

Напомним, ранее стало известно, что в Красноярском крае зафиксировали первый случай смерти ребёнка от COVID-19.

21 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» прокомментировал уровень смертности в мире в связи с пандемией. Добавим, что глава государства выступил против обязательной вакцинации всех россиян.

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