В Роспотребнадзоре рассказали, как переболевшим ковидом получить QR-код

Как оказалось, многие граждане в замешательстве, почему им не приходит QR-код после перенесенного коронавируса? Эксперты дали тому четкое объяснение.
Замруководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова рассказала, что для того, чтобы получить QR-код, не достаточно загрузить на сайт положительный результат ПЦР-теста, сделанного в платной клинике. Для этого просто необходимо, чтобы диагноз был подтвержден врачом в поликлинике, а информация был внесена в медкарту пациента.
Также специалист добавила, что банально сдать тест и получить результаты — это не то же самое, что поставить диагноз. Так как диагноз, способы лечения, и хронологию болезни ведет исключительно врач, поэтому чтобы появилась отметка на госуслугах, необходимо обратиться в медицинское учреждение для постановки диагноза.