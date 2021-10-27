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В Роспотребнадзоре рассказали, как переболевшим ковидом получить QR-код

9:46:3310/27/2021
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Все дело в учреждении, в котором сдавали ПЦР-тест.

Гражданам следует обращаться в поликлиники для постановки диагноза. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Как оказалось, многие граждане в замешательстве, почему им не приходит QR-код после перенесенного коронавируса? Эксперты дали тому четкое объяснение.

Замруководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова рассказала, что для того, чтобы получить QR-код, не достаточно загрузить на сайт положительный результат ПЦР-теста, сделанного в платной клинике. Для этого просто необходимо, чтобы диагноз был подтвержден врачом в поликлинике, а информация был внесена в медкарту пациента.

Также специалист добавила, что банально сдать тест и получить результаты — это не то же самое, что поставить диагноз. Так как диагноз, способы лечения, и хронологию болезни ведет исключительно врач, поэтому чтобы появилась отметка на госуслугах, необходимо обратиться в медицинское учреждение для постановки диагноза.

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