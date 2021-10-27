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В Новосибирской области птицефабрика экстренно разыскивает сотрудников на 35 вакансий, вахта

9:33:2210/27/2021
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Жилье предоставляется. Место работы: Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино.

вакансии НПФ
Новосибирской птицефабрике требуются. Фото: Новосибирская птицефабрика

-Инженер-программиста 1С, з/п договорная
-Ведущий инженер АСУ, 60000 рублей
-Инженер АСУ, 40000 рублей
-Ветеринарный врач, от 30000 рублей
-Инженер-наладчик, 40 000 рублей
-Обвальщик мяса птицы, от 55000 рублей
-Инженер-технолог локальных очистных сооружений, 45 000 рублей
-Водитель категории В, 30000 рублей
-Моторист, 40000 рублей
-Рабочие на производство, 37000 рублей
-Рабочий колбасного цеха, з/п 35000 рублей
-Водитель погрузчика, 40000 рублей
-Рабочий-строитель, з/п 30000-45000 рублей
-Водитель( кат. С), з/п 40000 рублей
-Водитель категории Е, з/п 50000 рублей
-Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 24000-27000 рублей
-Кладовщик готовой продукции, 38 000 рублей
-Повар, повар-пекарь, 27500 рублей
-Электрогазосварщик, 30000-36000 рублей
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 27000-35000 рублей
-Специалист санитарной службы, 27000 рублей
-Слесарь КИПиА, з/п 27000-35000 рублей
-Оператор птицефабрик и механизированных ферм, от 25000 рублей
-Технолог цеха переработки, 37000 рублей
-Слесарь-сантехник, з/п 30000 рублей
-Дежурный электрослесарь, 40000 рублей
-Лаборант ветеринарной лаборатории, 21400 рублей
-Комплектовщик, 35600 рублей
-Системный администратор, договорная
-Уборщик производственных и служебных помещений, 18300 рублей
-Санитар ветеринарный з/п 19600 рублей
-Слесарь-ремонтник, з/п 22000-25000 рублей
-Дворник, 16 000 рублей
-Ведущий инженер по тепловодоснабжению, з/п 53000 рублей
-Автомойщик, 18300 рублей

телефоны лля справок: 8-983-120-90-80, 8-913-207-24-52 Новосибирская птицефабрика
Официальное трудоустройство, своевременная з/п 2 раза в месяц; предоставление спецодежды;служебный транспорт;оказание материальной помощи в случае необходимости!

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требуютсяНовосибирская птицефабрика вакансии
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