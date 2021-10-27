Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
27.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какие растения и плодовые деревья и кустарники необходимо укрывать на зиму на даче и в саду

3:00:0510/27/2021,Анна Филатова
0

Отдельные сорта хвойных деревьев  достаточно обернуть веревкой, чтобы сильные ветра не испортили внешний вид куста.

Как правильно укрывать растения на зиму.
Как правильно укрывать растения на зиму. Фото: Рixabay.com

Если вы хотитечтобы ваш сад из года в год плодоносилто за ним необходимо правильно следить и ухаживать.

Существует мнениечто укрывать необходимо все растения на зимуоднако это вовсе не такМногим растениям достаточно снегачтобы благополучно перенести зиму.

Какие растения необходимо укрывать.

1Все виды розВидов роз очень многоесть те которые не нуждаются в томчтобы их укрывалино большинство из них все-таки любят тепло.
2Клематисы.
3Малинаяблокигрушисмородина.
4сосныпихтыможжевельник.

Выбор материала.

Укрывая растения, садоводы защищают их от:

1Вымерзания корней и стеблей.
2Ветра.
3Мелких грызуновкоторые могут погрызть растение.
4Ожоговтак как в зимний период солнце очень активное.

Укрывочного материала существует массаПодбирается он согласно региону и особенностям самого растенияСуществует два основных вида укрытийискусственные и природные.

К природным укрытиям можно отнести - сухие листьяопилкисоломаЭтот материал экологически чист и не требует финансовых затрат.

Укрытия искусственного происхождения могут быть из нетканых материаловиз полиэтиленаиз мешковины.

как правильно укрывать.
Укрыть растения необходимо до тогокак столбики термометров опустятся до отметки -10 градусов Цельсия.

Укрывают.
1Молодые саженцы.
2Взрослые деревьяИх оборачивают на высоту равную 1 метру в высотунетканым материалом или мешковиной.
3Хвойные деревья укутывают мешковиной или марлейОтдельные сорта хвойных деревьев  достаточно обернуть веревкойчтобы сильные ветра не испортили внешний вид куста.
4Розы необходимо пригнуть к землеа после укрыть.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
деревьясадкустарники
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Есть ли у вас садовый участок?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Генпрокурор утвердил обвинительное заключение по делу Фургала: Его обвиняют в убийствах и незаконном обороте оружия
2:55:27 10/27/2021
Генпрокурор утвердил обвинительное заключение по делу Фургала: Его обвиняют в убийствах и незаконном обороте оружия
Особенности кашля при коронавирусе перечислил врач
2:36:46 10/27/2021
Особенности кашля при коронавирусе перечислил врач
БердскВ Бердске у ДК "Родина" столкнулись Toyota Mark II и Mitsubishi Lancer: В ДТП есть пострадавшие
2:26:58 10/27/2021
В Бердске у ДК "Родина" столкнулись Toyota Mark II и Mitsubishi Lancer: В ДТП есть пострадавшие
Из психбольницы Астрахани сбежал участник банды Басаева, его объявили в розыск
2:05:05 10/27/2021
Из психбольницы Астрахани сбежал участник банды Басаева, его объявили в розыск
Таинство Новолуния: что происходит с миром в момент рождения новой луны. Дата Новолуния в ноябре 2021 года
2:00:08 10/27/2021
Таинство Новолуния: что происходит с миром в момент рождения новой луны. Дата Новолуния в ноябре 2021 года
Голикова: Число работающих россиян сократиться на 1 млн человек, уволят чиновников и аграриев
1:53:13 10/27/2021
Голикова: Число работающих россиян сократиться на 1 млн человек, уволят чиновников и аграриев
Вдову расчлененного рэпера Картрайта отпустили под домашний арест
1:41:41 10/27/2021
Вдову расчлененного рэпера Картрайта отпустили под домашний арест
Древний египетский гороскоп на 2022 год по дате рождения для каждого
1:00:17 10/27/2021
Древний египетский гороскоп на 2022 год по дате рождения для каждого
В Новосибирской области 3-летний малыш задолжал по налогам вместе со 102-летним должником
12:57:10 10/27/2021
В Новосибирской области 3-летний малыш задолжал по налогам вместе со 102-летним должником
Чиновников без прививки пригрозили отстранить от работы без сохранения зарплаты в Новосибирске
12:50:46 10/27/2021
Чиновников без прививки пригрозили отстранить от работы без сохранения зарплаты в Новосибирске