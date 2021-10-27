Какие растения и плодовые деревья и кустарники необходимо укрывать на зиму на даче и в саду

Если вы хотите, чтобы ваш сад из года в год плодоносил, то за ним необходимо правильно следить и ухаживать.
Существует мнение, что укрывать необходимо все растения на зиму, однако это вовсе не так. Многим растениям достаточно снега, чтобы благополучно перенести зиму.
Какие растения необходимо укрывать.
1. Все виды роз. Видов роз очень много, есть те которые не нуждаются в том, чтобы их укрывали, но большинство из них все-таки любят тепло.
2. Клематисы.
3. Малина, яблоки, груши, смородина.
4. сосны, пихты, можжевельник.
Выбор материала.
Укрывая растения, садоводы защищают их от:
1. Вымерзания корней и стеблей.
2. Ветра.
3. Мелких грызунов, которые могут погрызть растение.
4. Ожогов, так как в зимний период солнце очень активное.
Укрывочного материала существует масса. Подбирается он согласно региону и особенностям самого растения. Существует два основных вида укрытий: искусственные и природные.
К природным укрытиям можно отнести - сухие листья, опилки, солома. Этот материал экологически чист и не требует финансовых затрат.
Укрытия искусственного происхождения могут быть из нетканых материалов, из полиэтилена, из мешковины.
как правильно укрывать.
Укрыть растения необходимо до того, как столбики термометров опустятся до отметки -10 градусов Цельсия.
Укрывают.
1. Молодые саженцы.
2. Взрослые деревья. Их оборачивают на высоту равную 1 метру в высоту, нетканым материалом или мешковиной.
3. Хвойные деревья укутывают мешковиной или марлей. Отдельные сорта хвойных деревьев достаточно обернуть веревкой, чтобы сильные ветра не испортили внешний вид куста.
4. Розы необходимо пригнуть к земле, а после укрыть.