В Украине военные показали первое применение дрона Bayraktar в деле

На днях генеральный штаб вооруженных сил Украины опубликовал видео с первым боевым крещением дрона Bayraktar турецкого производства в Донбассе.
Отметим, в ролике снят момент ракетного удара по гаубице и разбегающиеся артиллеристы. Однако, по кадрам непонятно когда именно, где и при каких обстоятельствах был нанесен удар.
Но как известно, сам главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный дал разрешение на использование такого оружия. В пресс-службе утверждают, что беспилотник турецкого производства не пересекал линию соприкосновения.
Напомним, власти Украины еще в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. ООН подсчитал количество жертв, их около 13 тысяч человек.