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27.10
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В Украине военные показали первое применение дрона Bayraktar в деле

10:01:0910/27/2021
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Испробовать его решили на Донбассе.

Так выглядит сам дрон Bayraktar TB2. Фото: Википедия (Bayhaluk).

На днях генеральный штаб вооруженных сил Украины опубликовал видео с первым боевым крещением дрона Bayraktar турецкого производства в Донбассе.

Отметим, в ролике снят момент ракетного удара по гаубице и разбегающиеся артиллеристы. Однако, по кадрам непонятно когда именно, где и при каких обстоятельствах был нанесен удар.

Но как известно, сам главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный дал разрешение на использование такого оружия. В пресс-службе утверждают, что беспилотник турецкого производства не пересекал линию соприкосновения.

Напомним, власти Украины еще в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. ООН подсчитал количество жертв, их около 13 тысяч человек.

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дронбоевые действиябеспилотникукраина
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