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27.10
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В Орске нашли труп девушки с 28 ножевыми ранениями

10:45:1710/27/2021
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Убийство произошло на глазах годовалого ребенка.

Причины убийства и обстоятельства смерти устанавливают. Фото: Pixabay.com

26 октября, ночью, в доме на улице Комарова в Орске, 24-летний парень убил свою 27-летнюю сестру. Молодой человек нанёс ножом не менее 28 колото-резаных ран, девушка скончалась на месте.

В региональном следственном комитете рассказали, что на момент жестокого убийства, в квартире находился ребенок потерпевшей годовалого возраста. На данный момент он находится со своим отцом, ребенок не пострадал.

Следствием установлено, молодой человек с сестрой приехали в Россию 30 марта 2021 года по работе, срок разрешенного пребывания в России — до 5 декабря 2021 года.

Сейчас подозреваемый задержан правоохранительными органами в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, приняты меры к участию переводчика в деле, производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию.

По факту убийства возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина иностранного государства.

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ребенокОрскстрашное убийство
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