В Орске нашли труп девушки с 28 ножевыми ранениями

26 октября, ночью, в доме на улице Комарова в Орске, 24-летний парень убил свою 27-летнюю сестру. Молодой человек нанёс ножом не менее 28 колото-резаных ран, девушка скончалась на месте.
В региональном следственном комитете рассказали, что на момент жестокого убийства, в квартире находился ребенок потерпевшей годовалого возраста. На данный момент он находится со своим отцом, ребенок не пострадал.
Следствием установлено, молодой человек с сестрой приехали в Россию 30 марта 2021 года по работе, срок разрешенного пребывания в России — до 5 декабря 2021 года.
Сейчас подозреваемый задержан правоохранительными органами в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, приняты меры к участию переводчика в деле, производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию.
По факту убийства возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина иностранного государства.