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Родственники жертв сталинских репрессий подали судебные иски из-за отобранных квартир

10:51:1110/27/2021
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Самому старшему истцу 89 лет, а младшему – 64 года.

Родственники жертв репрессий подали в суд на Госдуму. Фото: Pixabay.com

В Верховный суд поступил коллективный иск от детей, чьи родители стали жертвами сталинских репрессий. Они требуют предоставить им квартиры, в которых раньше проживали их родители. Такое решение ранее вынес Конституционный суд.

Ответчиком по данному иску будет проходить Государственная дума. Общее число истцов – 23 человека, все они находятся в статусе реабилитированных жертв политических репрессий. Одним из главных заявителей стала 70-летняя Алиса Мейсснер, ее родители проживали в центре Москвы, но 1941 году ее родственников отправили на лесозаготовку. Женщина прожила всю жизнь в поселке под Кировом.

Закон 1994 года принуждает правительство возместить ущерб гражданам, которые были отправлены ссылку или ГУЛАГ, либо их детям, которые были рождены в местах, где их родители проходи ссылку.

В 2005 году Госдумой было поручено региональным властям обеспечить условия, при которых родственники жертв смогут получить жилье. Сделать это совсем не просто. Например, в Москве. чтобы стать владельца жилплощади, нужно прожить в столице 10 лет, иметь статус малоимущего и не являться собственником иного жилья.

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судсталинские репрессииотобранные квартиры
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