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Константин Хабенский станет худруком МХТ имени Чехова

11:00:1710/27/2021
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Сергей Женовач решил покинуть пост после трехлетней работы.

МХТ имени Чехова. Фото: Flickr

Константин Хабенский станет новым худруком МКТ имени Чехова. Об этом стало известно из сообщения Министерства культуры, на которое ссылается ТАСС. Ранее должность занимал Сергей Женовач, он покидает пост по собственному желанию.

Глава Министерства культуры Ольга Любимова подчеркнула, что в ведомстве с уважением отнеслись к решению Женовача. В Минкульте поблагодарили худрука за проделанную работу. В ведомстве отметили, что он вступил в должность в непростое время и сделал все, чтобы сохранить идеалы творчества. В Минкульте отметили, что Сергей Женовач продолжит работу в Студии театрального искусства, которую он организовал в 2005 году.

Константин Хабенский — актер и режиссер — получил звание народного артиста России, служит в труппе МХТ имени Чехова с 2003 года. Он играл роли в таких спектаклях, как «Утиная охота», «Белая гвардия», «Гамлет», «Трехгрошовая опера», «Контрабас».

Сергей Женовач во время работы на посту худрука МХТ неоднократно подвергался критике. За время его работы театр покинули несколько актеров, а также были изъяты из репертуара спектакли Константина Богомолова.

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театрхудруксмена постаМХТ имени ЧеховаКонстантин ХабенскийСергей Женовач
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