Песков назвал закрытие границ крайней мерой на нерабочие выходные

27 октября пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, заявил, что в России не планируют закрывать границы на время нерабочей недели: с 30 октября по 7 ноября. Это является уже последней мерой, связанной с коронавирусом.
Представитель Кремля также отметил, что эпидемиологи боятся большого количества желающих путешествовать во время длинных выходных. Но таких запретов нет и вводиться они не планируются.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о том, что обязательная вакцинация от COVID-19 части населения введена во всех регионах России.