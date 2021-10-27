Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
27.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Песков назвал закрытие границ крайней мерой на нерабочие выходные

11:01:4710/27/2021
0

Пресс-секретарь президента России не согласен с введением крайних мер.

Дмитрий Песков выразил свое мнение насчет крайних мер ограничений. Фото: Кремлин.ру

27 октября пресс-секретарь Владимира Путина, Дмитрий Песков, заявил, что в России не планируют закрывать границы на время нерабочей недели: с 30 октября по 7 ноября. Это является уже последней мерой, связанной с коронавирусом.

Представитель Кремля также отметил, что эпидемиологи боятся большого количества желающих путешествовать во время длинных выходных. Но таких запретов нет и вводиться они не планируются.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о том, что обязательная вакцинация от COVID-19 части населения введена во всех регионах России.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
мнениеограничениякоронавируснерабочие выходные
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы будете работать в нерабочую неделю?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Авиакатастрофа: Разбился в горах летевший из Бердска Ан-22
Магнитная буря 27 октября 2021: два геоудара принесет солнечный ветер в середине недели
В Бердске «красная зона» поликлиники №1 опустела вместе с ведрами для бахил: В разгар четверной волны пандемии коронавируса пациенты рассказали, чего они боятся5
«Он на меня набрасывался»: В Бердске яростный водитель маршрутки №3 накричал на пассажирку и замахивался из-за замечания4

Последние новости

Песков назвал закрытие границ крайней мерой на нерабочие выходные
11:01:47 10/27/2021
Песков назвал закрытие границ крайней мерой на нерабочие выходные
Константин Хабенский станет худруком МХТ имени Чехова
11:00:17 10/27/2021
Константин Хабенский станет худруком МХТ имени Чехова
Осенние каникулы-2021: новые даты школьных каникул из-за локдауна в России
11:00:15 10/27/2021
Осенние каникулы-2021: новые даты школьных каникул из-за локдауна в России
Цукерберга и его жену обвинили в сексуальных домогательствах в компании
10:55:42 10/27/2021
Цукерберга и его жену обвинили в сексуальных домогательствах в компании
Родственники жертв сталинских репрессий подали судебные иски из-за отобранных квартир
10:51:11 10/27/2021
Родственники жертв сталинских репрессий подали судебные иски из-за отобранных квартир
В Орске нашли труп девушки с 28 ножевыми ранениями
10:45:17 10/27/2021
В Орске нашли труп девушки с 28 ножевыми ранениями
Американка специально толкнула россиянку Просвирнову на Кубке мира по шорт-треку в Китае
10:31:00 10/27/2021
Американка специально толкнула россиянку Просвирнову на Кубке мира по шорт-треку в Китае
Представитель Кадырова Ислам Хизриев задержан в Санкт-Петербурге с наркотиками
10:16:13 10/27/2021
Представитель Кадырова Ислам Хизриев задержан в Санкт-Петербурге с наркотиками
БердскГде в Бердске горожане будут отмечать новогодние корпоративы - бронирование уже началось! Кафе, ресторан, база отдыха, боулинг, SPA или клуб виртуальной реальности? Какой будет новогодний корпоратив у вас решать вам!
10:13:15 10/27/2021
Где в Бердске горожане будут отмечать новогодние корпоративы - бронирование уже началось! Кафе, ресторан, база отдыха, боулинг, SPA или клуб виртуальной реальности? Какой будет новогодний корпоратив у вас решать вам!
БердскКак в Бердске выбрать идеальную клинику и стоматологию: Гениальные и простые советы для всей семьи, чтобы не ошибиться в докторе
10:11:10 10/27/2021
Как в Бердске выбрать идеальную клинику и стоматологию: Гениальные и простые советы для всей семьи, чтобы не ошибиться в докторе