Предсказания экстрасенса Александр Шепса на 2022 года для России и всего мира

Протестов против России в следующем году станет меньше, однако доходы граждан страны не увеличатся. Политическая ситуация в России стабилизируется, только после того, как пройдут выборы в Государственную думу. По предсказаниям Александра Шепса России и Америке все-таки удастся договориться. США перестанет считать нашу страну врагом и ее внимание падет на другое государство.
ЕС начнет искать поддержки у России и будет всячески пытаться наладить со страной отношения. Экономика России в 2022 году будет идти вверх, однако на жителях страны это мало отразится.
На фоне ситуации во всем мире, в России обстановка не будет казаться критической. Экономика страны будет стабильной благодаря хорошему урожаю. Кризис, по словам экстрасенса, Россию ждет после 2024 года.
В целом следующий год обещает быть для России стабильным, серьезных разногласий в стране не предвидится.
Власти России будут пытаться любыми путями наладить отношения с Украиной. Но руководство Украины не захочет идти навстречу. Перемен внутри Украины не предвидится, возможным это станет только тогда, когда произойдет смена руководства, а этого в ближайший год не случится. Экономика Украины будет падать вниз, изменения возможны только после того, как сменится внутренний курс.
Страны Запада в 2022 году ждет серьезный кризис. Погодные катаклизмы вместе с финансовым кризисом будут разрушительно влиять на страны Запада. Если сравнивать с Россией, то там ситуация будет спокойная и стабильная относительно данной.
Все страны мира будут вынуждены признать Россию мировой державой и в дальнейшем будут считаться с ее словом.