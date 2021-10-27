Цукерберга и его жену обвинили в сексуальных домогательствах в компании

27 октября появилась информация, что двое из окружения и работавшие ранее в семье главы Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, подали судебные иски против них, обвинив в сексуальных домогательствах и дискриминации, сообщает телеканал NBC.
Работники написали заявление еще 20 сентября, однако об этом стало известно только сейчас. Истцами выступили Джон Доу, который числился "управляющим домашним хозяйством" с января 2017-го по март 2019 года, и Миа Кинг, с мая 2018-го по февраль 2019 года работавшая в компании Limitless Specialty Services LLC, которая предоставляла супружеской чете услуги безопасности.
Также главу крупнейшей соцсети в мире обвинили в задержке выплат зарплаты.
Однако, представитель семьи Бен ЛаБолт назвал такие обвинения слухами и заявил, что у бывших сотрудников нет ни единого доказательства по этому поводу.