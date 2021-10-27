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27.10
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Цукерберга и его жену обвинили в сексуальных домогательствах в компании

10:55:4210/27/2021
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Истцы проработали у супругов меньше двух лет.

Бывшие сотрудники компании решили подставить руководство. Фото: Pixabay.com

27 октября появилась информация, что двое из окружения и работавшие ранее в семье главы Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, подали судебные иски против них, обвинив в сексуальных домогательствах и дискриминации, сообщает телеканал NBC.

Работники написали заявление еще 20 сентября, однако об этом стало известно только сейчас. Истцами выступили Джон Доу, который числился "управляющим домашним хозяйством" с января 2017-го по март 2019 года, и Миа Кинг, с мая 2018-го по февраль 2019 года работавшая в компании Limitless Specialty Services LLC, которая предоставляла супружеской чете услуги безопасности.

Также главу крупнейшей соцсети в мире обвинили в задержке выплат зарплаты.

Однако, представитель семьи Бен ЛаБолт назвал такие обвинения слухами и заявил, что у бывших сотрудников нет ни единого доказательства по этому поводу.

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