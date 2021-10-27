Тайну скандального покушения на убийство прокурора но Урале раскрыли знакомы семьи: Его привязал за голову к авто и протащил по дороге родственник жены

Почти, как в 1990-е, но гораздо страшнее. Именно так можно начать рассказывать эту историю, которая произошла в Курганской области две недели назад. 13 октября около придорожного кафе местного зампрокурора Дмитрия прокатили на машине, но не просто прокатили, а накинули трос на шею и повезли по парковке, об этом ранее рассказывал «Курьер.Среда». Мужчину, который сначала избил родственника своей жены, да, мужчины знакомы, а потом попытался «наказать» прокатом по асфальту, уже отправили под домашний арест. Ну а теперь «Курьер.Среда», 27 октября пообщались со знакомыми мужчин, чтобы все-таки понять, что за яблоко раздора могло упасть между родственниками.
Известно, что Дмитрий вместе с супругой пошли в кафе праздновать начало его отпуска. Все было прекрасно, к концу вечера к кафе приехал родственник жены Аманджол, видимо, чтобы довести чету до дома. В какой-то момент мужчины поссорились. Аманджол побил Дмитрия, а потом привязал к машине тросом за голову, протащил его по земле. Об инциденте стало известно несколько дней спустя.
«Курьер.Среда» 27 октября попытались пообщаться с семьей Аманджола и его близкими, однако никто из них не желает общаться со СМИ. Действительно, ведь Дмитрий заявление на своего родственника не написал. Но СКР все равно возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Хулигана отправили под домашний арест еще 20 октября, однако прокуратура уже обжаловала это решение, считая меру пресечения слишком мягкой.
Как рассказал «Курьер.Среда» 27 октября, один из знакомых Аманджола, он занимается фермерством в селе Корюково.
- Он занимается в соседнем селе разведением коров, молоком тоже, вроде. Про инцидент слышал, но думаю, что не просто же так он так проучил. Может, были основания не только во время ссоры. Хотя, следствию больше известно, чем нам всем, - рассказывает знакомый задержанного.
Кстати, в том, что запркурора получил не просто так, уверенны и некоторые местные жители. К примеру, в одном из пабликов, где сообщили об инциденте, хвалили даже потерпевшего. Вот что писали местные.
- Все это произошло во время застолья, ну и что, что он прокурор, ни во время работы его прокатили же. Просто если его сейчас посадят, то посадят как за прокурора, был бы простой люд, возможно и срок будет меньше. А все-таки прокурор молодец, не стал писать заявление на родственника, - пишет один из пользователь.
Это одна версия. Но есть еще и другая: якобы мужчины повздорили из-за пролитого алкоголя в машине у Аманджола. По крайней мере так думает другой знакомый мужчин.
- Вроде машина новая же, Дмитрий со стаканом был, пролил алкоголь на сиденье что ли. Ну, видимо, слово за слово, и вот итог. Зря, конечно, такую шумиху подняли. Мужчины решили же все между собой, - делиться другой знакомый Дмитрия и Аманджола.
Кстати, и прокуратура, и СК никак не прокомментировали многочисленные запросы журналистов из разных изданий. Известно, что дело находится в ведении Следственного комитета.