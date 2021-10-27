В Новосибирске похоронили хоккеиста: У Константина Гнездилова остановилось сердце после матча в СКА

27 октября состоялось прощание с новосибирским хоккеистом Константином Гнездиловым, сердце которого остановилось после проведенного матча в СКА. Трагедия произошла 24 октября.
Игра проводилась в рамках Сибирской хоккейной лиги на стадионе СКА хоккейный клуб «Легион-2» (Константин Гнездилов играл на позиции защитника) в упорной борьбе победил ХК «Гвардия Сибири». Каждая команда забила по 4 шайбы, после чего была серия буллитов. После матча Гнездилов в раздевалке потерял сознание. В «скорую» поступило два звонка — сначала сообщили, что мужчине стало плохо, через семь минут повторный звонок сигнализировал, что ему намного хуже. В это время помощь спортсмену оказывал дежурный врач СХЛ. Он смог запустить сердце, второй раз это сделали прибывшие медики, но тщетно, - хоккеист умер.
- Нужен был реанимобиль, а не скорая обычная, экипаж которой попросту не готов к таким ситуациям. Почему не приехал реанимобиль на такой срочный вызов по номеру 112 — для меня до сих пор загадка, — говорит близкий друг Константина на условиях анонимности для НГС. Он добавил, что у Гнездилова не было проблем с сердцем до этого.
— Выражаем глубочайшие соболезнования его семье, родным и близким. Он был добрым и отзывчивым товарищем как на льду, так и в жизни. Таким он останется для нас навсегда. Мы скорбим вместе с вами, — говорится в официальном сообщении Сибирской хоккейной лиги.