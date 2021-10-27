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В Новосибирске похоронили хоккеиста: У Константина Гнездилова остановилось сердце после матча в СКА

11:54:2610/27/2021
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Друзья погибшего считают, что вместо скорой помощи доложен был приехать реанимобиль, так жизнь спортсмена была бы спасена.

Константин Гнездилов уме в возрасте 44 лет. Фото: Наталья Гнездилова / Vk.com
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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27 октября состоялось прощание с новосибирским хоккеистом Константином Гнездиловым, сердце которого остановилось после проведенного матча в СКА. Трагедия произошла 24 октября.

Игра проводилась в рамках Сибирской хоккейной лиги на стадионе СКА хоккейный клуб «Легион-2» (Константин Гнездилов играл на позиции защитника) в упорной борьбе победил ХК «Гвардия Сибири». Каждая команда забила по 4 шайбы, после чего была серия буллитов. После матча Гнездилов в раздевалке потерял сознание. В «скорую» поступило два звонка — сначала сообщили, что мужчине стало плохо, через семь минут повторный звонок сигнализировал, что ему намного хуже. В это время помощь спортсмену оказывал дежурный врач СХЛ. Он смог запустить сердце, второй раз это сделали прибывшие медики, но тщетно, - хоккеист умер.

- Нужен был реанимобиль, а не скорая обычная, экипаж которой попросту не готов к таким ситуациям. Почему не приехал реанимобиль на такой срочный вызов по номеру 112 — для меня до сих пор загадка, — говорит близкий друг Константина на условиях анонимности для НГС. Он добавил, что у Гнездилова не было проблем с сердцем до этого.

— Выражаем глубочайшие соболезнования его семье, родным и близким. Он был добрым и отзывчивым товарищем как на льду, так и в жизни. Таким он останется для нас навсегда. Мы скорбим вместе с вами, — говорится в официальном сообщении Сибирской хоккейной лиги.

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остановилось сердцесмерть хоккеистаумер после матчаКонстантин Гнездилов
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