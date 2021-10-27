Чиновников без прививки пригрозили отстранить от работы без сохранения зарплаты в Новосибирске

В среду, 27 октября, прошла сессия горсовета Новосибирска, на которой заместитель мэра Валерий Шварцкопп пригрозил чиновникам, отказывающимся от вакцинации, что они останутся без работы и без денег. Он пообещал, что отказники будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.
- Постановление главного государственного санитарного врача Новосибирской области носит прямой характер исполнения, поэтому мы впадаем в те пятнадцать категорий, которые он прописал – муниципальные служащие. Поэтому до 21 ноября мы должны провакцинироваться первым компонентом, – заявил Шварцкопп.
Заммэра добавил, что не прививаться можно лишь тем, у кого есть медотвод или справка о перенесенном заболевании не позднее полугода.
- Дальше вы будете отстранены от работы без сохранения заработной платы, – заключил вице-мэр.
Как ранее сообщал «Курьер.Среда», в Новосибирской области введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, в число которых входят сотрудники торговли, услуг, общепита, салонов красоты, транспорта, банков и других сфер, которые находятся в зоне риска по распространению коронавируса. Работодатели ответят штрафами за то, что их сотрудники не прошли вакцинацию. В Бердске в среду тоже об этом предупредили.