Полковник МВД заказал поджог соседского автомобиля из-за парковочного места

В Красноярске служба собственной безопасности краевого главка МВД и Следственный комитет начали проверку в отношении полковника полиции. Начальника управления наркоконтроля по Красноярскому краю подозревают в организации поджога соседского автомобиля, который занимал его парковочное место, пишет Baza.
Как полагают следователи, проживающий на улице Батурина в столице края автовладелец, начал ставить свою машину на место на парковке, которое высокопоставленный полицейский считал принадлежащим себе. Он решив проучить "наглого соседа" и нанял человека, который 29 сентября сжег чужой ВАЗ-2108.
Позже поджигатель, когда начали разбираться в произошедшем, дал признательные показания против полковника. Его тут же отстранили от должности. Если информация о заказном поджоге подтвердиться, будет возбуждено уголовное дело, а полковника, отслужившего 30 лет, уволят по отрицательным мотивам.