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В Новосибирской области 3-летний малыш задолжал по налогам вместе со 102-летним должником

12:57:1010/27/2021
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Самый большой налог, уплаченный в регионе — 310 тысяч рублей за машину. Всего за девять месяцев этого года жители региона заплатили налогов на треть больше, чем в прошлом году.

Трехлетний малыш задолжал государству. Фото: Pxfuel

В Новосибирской области в списке должников оказался трехлетний ребенок. Заплатить за него в государственную казну следует родителям.

- В долевой собственности квартира. Исчислен налог маме, папе, ребенку. И родители, как законные представители этого физического лица, налогоплательщика, не оплатили за него эту сумму налога. А за физическим лицом, за этим ребёнком, и числится этот долг. Понятно, что и принудительное взыскание будет осуществляться с родителей, — цитируют руководителя регионального УФНС Алексея Легостаева «Новосибирские новости».

Также стало известно о самом возрастном должнике - ему 102 года и он должен государству за земельный налог.

Самой большой суммой налога стали 310 тысяч рублей, начисленные за один автомобиль для жителя региона. За девять месяцев 2021 года сумма налогов для жителей региона увеличилась на треть, если сравнивать с тем же периодом 2020 года.

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налогдолжникисбор денег
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