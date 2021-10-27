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«Это рассадник всякого дерьма»: Газманов призвал закрыть Ельцин-центр в Екатеринбурге

1:13:3810/27/2021
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Певец поддержал экс-лидера "Агаты Кристи" Вадима Самойлова, отметив, что там не понимают, чем сейчас живет народ.

Ельцин-центр призвали закрыть. Фото: Президентский Центр Б. Н. Ельцина

Певец и композитор Олег Газманов призвал закрыть  Ельцин-центр в Екатеринбурге.

«Я бы закрыл Ельцин-центр, 100 процентов. Это рассадник всякого дерьма, не побоюсь этого слова!» — цитирует артиста KP.RU.

Он похвалил своего коллегу, экс-солиста группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, который публично раскритиковал культурно-образовательный центр, посвященный первому российскому президенту.  Самойлова при этом поддержало немало россиян.

«Очень многие сейчас не понимают, чем живет народ. Ребята, але, прислушайтесь, сделайте то, что хотят люди! Мы хотим сплотиться вокруг красивых благородных идей, а нас дергают на всякую фигню», — заявил Газманов.

Он добавил, что «умные люди» его поймут.

Самойлов 23 октября со сцены фестиваля Ural Music Night заявил крайне негативно высказался  о содержании Ельцин-центра - «много борзой тупорылой либеральной». В Ельцин-центре хотят прекратить сотрудничество с фестиваля и  «никогда более не видеть господина Самойлова» у себя. Однако многие рок-музыканты поддержали лидера «Агаты Кристи».

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