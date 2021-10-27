Особенности кашля при коронавирусе перечислил врач

Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, как отличить кашель при ковидной инфекции. Очередная волна пандемии требует, чтобы с подозрением на коронавирус обращались в первые дни после заражения.
Отличить обычную простуду поможет только врач, при этом Николай Крючков дает совет, как определить является ли кашель просто симптомом простуды или он ковидный. Специалист отмечает что при коронавирусе кашель сухой и непродуктивный, то есть не выделяется мокрота.
- Здесь мокроту выделить сложно, поскольку воспаление идет очень глубоко. Мокроты выделяется мало или не выделяется вообще. При этом кашель действительно приступообразный, сильный, — рассказал Крючков сайту «Москва24».
Крючков пояснил, что наличие данного симптома должно стать поводом для немедленного обращения к медикам. В настоящее время с высокими темпами распространения заражения необходимо вовремя идти в больницу за лечением.
- Если у человека кашель, то однозначно нужно подозревать COVID-19. Потому что сейчас пандемия и идет взлет заболеваемости. С большой вероятностью это и будет коронавирус, даже если имеется неглубокий кашель, — отметил Крючков.
Британские медики сообщили, что в 68% заражений пациенты жалуются на сухой кашель, при этом у госпитализированных с подтвержденным диагнозом кашель обычно глубокий и исходит из легких, при этом мокрота не выделяется. Однако, по кашлю диагноз ставить нельзя, это должен делать специалист.