Соратницу Навального Соболь подозревают в клевете на Пригожина

В отношении Любови Соболь возбуждено уголовное дело о клевете. Поводом стало видео, ранее опубликованное на YouTube-канале.
Бизнесмен обратился в полицию потому считает, что его честь и достоинство подорваны действиями Соболь. В видео рассказана версия покушения на мужа оппозиционерки Сергея Мохов, когда неизвестный дождался его у подъезда и вколол неизвестную жидкость при помощи шприца.
Любовь Соболь считает, что покушение было организовано Пригожиным, но тот подал в суд, который призвал опровергнуть указанные сведения. Любовь Соболь покинула страну после того, как ее приговорили к 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу». Она была объявлена в розыск в октябре.