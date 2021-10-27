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Соратницу Навального Соболь подозревают в клевете на Пригожина

3:12:0310/27/2021
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Любовь Соболь, покинувшая Россию после приговора по "санитарному делу", обвинила бизнесмена в покушении на убийство ее мужа.

Любовь Соболь стала фигуранткой нового дела. Фото: sobollubov/Instagram

В отношении Любови Соболь возбуждено уголовное дело о клевете. Поводом стало видео, ранее опубликованное на YouTube-канале.

Бизнесмен обратился в полицию потому считает, что его честь и достоинство подорваны действиями Соболь. В видео рассказана версия покушения на мужа оппозиционерки Сергея Мохов, когда неизвестный дождался его у подъезда и вколол неизвестную жидкость при помощи шприца.

Любовь Соболь считает, что покушение было организовано Пригожиным, но тот подал в суд, который призвал опровергнуть указанные сведения. Любовь Соболь покинула страну после того, как ее приговорили к 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу». Она была объявлена в розыск в октябре.

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честь и достоинствоуголовное делообвинение в клеветеЛюбовь Соболь
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