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Генпрокурор утвердил обвинительное заключение по делу Фургала: Его обвиняют в убийствах и незаконном обороте оружия

2:55:2710/27/2021
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Как считает следствие, бывший губернатор Хабаровского края и его партнер, занимаясь скупкой лома черного металла, в 2004 году организовали преступную группу для устранения конкурентов.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Фургала. Фото: Правительство Хабаровского края

Обвинительное заключение по уголовному делу Сергея Фургала утвердил генпрокурор 27 октября. Экс-губернатора Хабаровского края обвиняют в организации убийств и других преступлениях. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

"Сегодня в Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия, а также трех его соучастников. Уголовное дело направлено в Верховный суд РФ для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности", - цитирует сообщение надзорного ведомства ТАСС.

Как считает следствие, Сергей Фургал и его партнер Николай Мистрюков, занимаясь скупкой лома черного металла, в 2004 году организовали преступную группу для устранения конкурентов. В нее вошли криминальные авторитеты Андрей Карепов и Михаил Тимофеев. Они наняли киллеров Марата Кадырова и Андрея Палея.

Одному из предпринимателей чудом удалось избежать гибели при взрыве гранаты. Но были убиты другие бизнесмены - в октябре 20204-го и в январе 2005 года.

"Дело в отношении Мистрюкова в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве выделено в отдельное производство. Тимофеев от органов следствия скрылся и объявлен в розыск, расследование дела в отношении него и иных лиц продолжается", - рассказали в Генпрокуратуре.

В СКР уверены, что причастность Фургала к убийствам и покушению на убийство подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей и самих обвиняемых, а также экспертизами и другими доказательствами. Как известно, сам Сергей Фургал вину не признает. Он намерен добиваться рассмотрения своего дела судом присяжных заседателей.

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