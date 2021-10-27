Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
27.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Попал на скотобойню": Житель Томска под видом врача три дня ухаживал за брошенной медиками бабушкой в ковидном госпитале

3:43:0810/27/2021
0

После этого он отправился Москву, где с видеодоказательствами на руках подал заявление на имя главы СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова.

"Вся в кале и моче": житель Томска под видом врача три дня ухаживал за бабушкой в ковид-госпитале. Фото: Минздрав Новосибирской области

Внук под видом врача три дня ухаживал за своей бабушкой в ковидном госпитале Томска, так как медики не обращали на внимания на пожилую пациентку.
84-летняя томичка попала в красную зону с пневмонией. Соседи по палате рассказали ее внуку, что медперсонал к ней вообще не подходит.

Тогда мужчина решил переодеться в костюм, предназначенный для работы с ковидными больными, и пробрался в больницу. Он сам стал ухаживать за престарелой женщиной. В течение трех дней он снимал происходящее на видео.

«Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. Обстановка в больнице ужасная. Ощущение, что я попал в тюрьму или на скотобойню. Я спросил у одного медбрата, почему он не может поменять белье у пациентов, он ответил, что ему лень», — описал увиденное томич.

Как пишет Telegram-канал «Подъем», мужчина принес с собой подгузники, противопролежневые повязки, ножницы, салфетки и специальное питание в шприце.

Обман вскрылся, когда томич решил поговорить с лечащим врачом.

После этого он отправился Москву, где с доказательствами на руках подал заявление на имя главы СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова. Вместе с тем прокуратура Томска начала проверку по изложенным фактам.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
подгузникимедперсоналгенпрокурорковидный госпитальухаживать
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Это исключение из правил?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Соратницу Навального Соболь подозревают в клевете на Пригожина
3:12:03 10/27/2021
Соратницу Навального Соболь подозревают в клевете на Пригожина
Какие растения и плодовые деревья и кустарники необходимо укрывать на зиму на даче и в саду
3:00:05 10/27/2021
Какие растения и плодовые деревья и кустарники необходимо укрывать на зиму на даче и в саду
Генпрокурор утвердил обвинительное заключение по делу Фургала: Его обвиняют в убийствах и незаконном обороте оружия
2:55:27 10/27/2021
Генпрокурор утвердил обвинительное заключение по делу Фургала: Его обвиняют в убийствах и незаконном обороте оружия
Особенности кашля при коронавирусе перечислил врач
2:36:46 10/27/2021
Особенности кашля при коронавирусе перечислил врач
БердскВ Бердске у ДК "Родина" столкнулись Toyota Mark II и Mitsubishi Lancer: В ДТП есть пострадавшие
2:26:58 10/27/2021
В Бердске у ДК "Родина" столкнулись Toyota Mark II и Mitsubishi Lancer: В ДТП есть пострадавшие
Из психбольницы Астрахани сбежал участник банды Басаева, его объявили в розыск
2:05:05 10/27/2021
Из психбольницы Астрахани сбежал участник банды Басаева, его объявили в розыск
Таинство Новолуния: что происходит с миром в момент рождения новой луны. Дата Новолуния в ноябре 2021 года
2:00:08 10/27/2021
Таинство Новолуния: что происходит с миром в момент рождения новой луны. Дата Новолуния в ноябре 2021 года
Голикова: Число работающих россиян сократиться на 1 млн человек, уволят чиновников и аграриев
1:53:13 10/27/2021
Голикова: Число работающих россиян сократиться на 1 млн человек, уволят чиновников и аграриев
Вдову расчлененного рэпера Картрайта отпустили под домашний арест
1:41:41 10/27/2021
Вдову расчлененного рэпера Картрайта отпустили под домашний арест
Древний египетский гороскоп на 2022 год по дате рождения для каждого
1:00:17 10/27/2021
Древний египетский гороскоп на 2022 год по дате рождения для каждого