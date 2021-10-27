"Попал на скотобойню": Житель Томска под видом врача три дня ухаживал за брошенной медиками бабушкой в ковидном госпитале

Внук под видом врача три дня ухаживал за своей бабушкой в ковидном госпитале Томска, так как медики не обращали на внимания на пожилую пациентку.
84-летняя томичка попала в красную зону с пневмонией. Соседи по палате рассказали ее внуку, что медперсонал к ней вообще не подходит.
Тогда мужчина решил переодеться в костюм, предназначенный для работы с ковидными больными, и пробрался в больницу. Он сам стал ухаживать за престарелой женщиной. В течение трех дней он снимал происходящее на видео.
«Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу. Обстановка в больнице ужасная. Ощущение, что я попал в тюрьму или на скотобойню. Я спросил у одного медбрата, почему он не может поменять белье у пациентов, он ответил, что ему лень», — описал увиденное томич.
Как пишет Telegram-канал «Подъем», мужчина принес с собой подгузники, противопролежневые повязки, ножницы, салфетки и специальное питание в шприце.
Обман вскрылся, когда томич решил поговорить с лечащим врачом.
После этого он отправился Москву, где с доказательствами на руках подал заявление на имя главы СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова. Вместе с тем прокуратура Томска начала проверку по изложенным фактам.