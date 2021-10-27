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Москвичам рассказали о плате за парковки в нерабочие дни и других ограничениях: Закроют с 28 октября почти все 

4:03:1310/27/2021
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В привычном режиме в Москве будут работать только продуктовые магазины и  аптеки, а также торговые точки с ассортиментом товаров первой необходимости не менее 30%.

Москва вводит нерабочие дни с 28 октября - раньше многих регионов РФ. Фото: Википедия

Парковки на московских улицах в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября будут работать по обычному графику, рассказали в пресс-службе Московского парковочного пространства (МПП).

«С 4 по 6 ноября будут работать бесплатно, потому что это праздничные дни. Остальные дни работают в обычном режиме», — говорится в сообщении.

31 октября и 7 ноября парковки останутся бесплатными по всей столице за исключением тех улиц, где оставить автомобиль стоит 380 рублей в час.

Стало известно, что в привычном режиме в Москве будут работать только продуктовые магазины и  аптеки, а также торговые точки с ассортиментом товаров первой необходимости не менее 30%. Ранее сообщалось, что в столице закроют алкомаркеты.

Остальным магазинам разрешено торговать дистанционно и при помощи доставки. Кафе и рестораны будут открыты только для продажи  навынос или через доставку.

Больницы продолжат оказывать плановую помощь. Сохраняется в полном объеме экстренная медицинская помощь.

С 28 октября до 7 ноября в столице будут закрыты химчистки, прачечные и другие предприятия сферы услуги, а также шиномонтажки и автосервисы, салоны красоты, косметические, SPA и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны.

Как сообщал "Курьер.Среда", 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. Субъектам РФ разрешено в зависимости от эпидобстановки ввести нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября.

Мэр Москвы Сергей Собянин изменил даты нерабочих дней -  с 28 октября по 7 ноября. Останутся работать только предприятия, обеспечивающие функционирование городской инфраструктуры и непрерывного цикла.

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