Магнитная буря 28 октября 2021: как подготовить свой организм к очередному геоудару метеопатам

Конец октября радует метеопатов своей геомагнитной обстановкой. В последней декаде месяца, хоть и случаются волнения, но уже не такие серьезные, как в середине. 27 октября ожидается спокойная ситуация весь день, которая изменится на бурю, силой в два балла в 22.00 по новосибирскому времени. Такое небольшое возмущение действует как стимулирующее, но некоторые метеопаты могут испытать на себе ее воздействие через легкое недомогание.
Люди с метеозависимостью страдают во время магнитных бурь, поскольку кровь из-за изменения ее вязкости циркулирует по капиллярам несколько медленнее, чем обычно, что приводит к развитию тканевой гипоксии. Согласно медицинской статистике, около 70% сердечных приступов, инсультов и гипертонических кризов происходят как раз во время резких изменений геомагнитного поля.
Как чувствую в магнитные бури наши читатели?- По утрам возникает внутренняя дрожь.
- Слабость и болит голова.
- Все тело ломит, будто заболеваю.
- Грудь сдавливает и тяжело дышать становится.
- Сложно сосредоточиться, помутнение в голове.
Как уменьшить воздействие плохой погоды?Чтобы уменьшить воздействие плохой космической погоды, следует — укрепить организм физически. Включить умеренную активность, адекватный отдых и сбалансированное питание.
В рационе метеорологических больных со склонностью к повышению артериального давления должны присутствовать свежие овощи, соки, отвары трав. Следует ограничить мясные блюда, крепкий чай и кофе, исключить из приправ все виды перца, перейдя на пряные травы.
Также поможет сбор трав или капель, в состав которых входят пустырник, мята, валериана, боярышник, шиповник, элеутерококк, золотой корень.