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Магнитная буря 28 октября 2021: как подготовить свой организм к очередному геоудару метеопатам

10:45:2210/27/2021,София Мальцева
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Чтобы уменьшить воздействие плохой космической погоды,  следует — укрепить организм физически. Включить умеренную активность, адекватный отдых и сбалансированное питание.

Такое небольшое возмущение действует как стимулирующее, но некоторые метеопаты могут испытать на себе ее воздействие через легкое недомогание. Фото: Pixabay.com

Конец октября радует метеопатов своей геомагнитной обстановкой. В последней декаде месяца, хоть и случаются волнения, но уже не такие серьезные, как в середине. 27 октября ожидается спокойная ситуация весь день, которая изменится на бурю, силой в два балла в 22.00 по новосибирскому времени. Такое небольшое возмущение действует как стимулирующее, но некоторые метеопаты могут испытать на себе ее воздействие через легкое недомогание.

Люди с метеозависимостью страдают во время магнитных бурь, поскольку кровь из-за изменения ее вязкости циркулирует по капиллярам несколько медленнее, чем обычно, что приводит к развитию тканевой гипоксии. Согласно медицинской статистике, около 70% сердечных приступов, инсультов и гипертонических кризов происходят как раз во время резких изменений геомагнитного поля.

Как чувствую в магнитные бури наши читатели?

- По утрам возникает внутренняя дрожь.

- Слабость и болит голова.

- Все тело ломит, будто заболеваю.

- Грудь сдавливает и тяжело дышать становится.

- Сложно сосредоточиться, помутнение в голове.

Как уменьшить воздействие плохой погоды?

Чтобы уменьшить воздействие плохой космической погоды,  следует — укрепить организм физически. Включить умеренную активность, адекватный отдых и сбалансированное питание.

В рационе метеорологических больных со склонностью к повышению артериального давления должны присутствовать свежие овощи, соки, отвары трав. Следует ограничить мясные блюда, крепкий чай и кофе, исключить из приправ все виды перца, перейдя на пряные травы.

Также поможет сбор трав или капель, в состав которых входят пустырник, мята, валериана, боярышник, шиповник, элеутерококк, золотой корень.

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магнитные буриметеопатыкосмическая погода
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