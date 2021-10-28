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Можно ли ставить вакцину от коронавируса людям с аллергией?

6:00:0610/27/2021,от Massachusetts General Hospital
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В исследовании 52 998 медицинских работников 474 (0,9%) сообщили о серьезных аллергических реакциях на лекарства, вакцины или аллергены в анамнезе.

Полученные данные подтверждают безопасность вакцинации против мРНК COVID-19 у людей, независимо от аллергии в анамнезе. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Новое исследование направлено на устранение текущих опасений относительно рисков аллергических реакций после получения вакцины против мРНК COVID-19, особенно для людей с тяжелыми аллергическими реакциями в анамнезе. JAMA Network Открытая исследование прививках работников в системе здравоохранения Mass General Бригама показал, что, хотя люди с такой историей сообщили о более аллергических симптомов после вакцинации, почти все они были в состоянии стать полностью привиты, пишет Medical Xpress.

В исследовании 52 998 медицинских работников 474 (0,9%) сообщили о серьезных аллергических реакциях на лекарства, вакцины или аллергены в анамнезе. Результаты опроса показали, что 11,6% сотрудников с этим анамнезом сообщили об аллергических реакциях после получения 1 или 2 дозы вакцины мРНК COVID-19 по сравнению с 4,7% сотрудников без этого анамнеза. Высокий риск аллергия история была связана с 2,5 раза увеличился относительный риск возникновения аллергических реакций, с высокими рисками для ульев и ангионевротического. Однако, несмотря на эти симптомы, 5 1706 сотрудников (97,6%) получили 2 дозы мРНК вакцины COVID-19.

«Результаты этого исследования могут помочь обосновать ожидания пациентов с историями аллергии высокого риска. Могут возникать такие симптомы, как крапивница и отек, особенно при первой дозе вакцины, но большинство зарегистрированных аллергических симптомов не препятствовали завершению двухдозовой мРНК серия вакцин", - говорит ведущий автор Лили Ли, доктор медицины, факультет аллергии отделения аллергии и клинической иммунологии в Бригаме и женской больнице.

Полученные данные подтверждают безопасность вакцинации против мРНК COVID-19 у людей, независимо от аллергии в анамнезе. «Мы надеемся, что эти данные помогут информировать текущих разговоров с пациентами, которые не решаются пройти вакцинацию против COVID-19 из-за проблем с аллергией», - говорит старший автор Кимберли Г. Блюменталь, доктор медицинских наук, соруководитель Программы клинической эпидемиологии в штате Массачусетс. Отделение ревматологии, аллергии и иммунологии больницы общего профиля. «В наших учреждениях почти все люди с аллергией высокого риска и без нее смогли пройти серию двухдозовой вакцины».

Соавторы: Лейси Б. Робинсон, доктор медицины, магистр здравоохранения; Раджеш Патель, доктор медицины, магистр здравоохранения; Адам Лэндман, доктор медицины; Xiaoqing Fu, MS; Эрика С. Шеной, доктор медицинских наук; Дин М. Хашимото, доктор медицины; Алина Банерджи, доктор медицины; Пейдж Г. Викнер, доктор медицины, магистр здравоохранения; Упека Самаракун, магистр наук, кандидат медицинских наук; Кристиан М. Манчини, BS; и Yuqing Zhang, Dsc.

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аллергиякоронавирусCOVID-19антитела вакцина
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