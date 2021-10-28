Секс, наркотики и рок-н-ролл: чем обусловлены ваши пристрастия - учёные нашли ответ

Некоторые отличительные черты контркультуры 1960-х годов выделяются, как секс, наркотики и рок-н-ролл - элементы «образа жизни», который журнал Life когда-то назвал «почти во всех отношениях противоположным стилю жизни в обычной Америке». Спустя десятилетия, по мере того как рок-музыка становилась все более популярной, общественное осуждение случайного секса и запрещенных наркотиков продолжалось. Почему это было? Частично ответ может находиться в наших генах.
Новое исследование, опубликованное в журнале Psychological Science, предполагает, что существует общая генетическая основа, лежащая в основе неодобрения человека ни к чему не обязывающего секса и его осуждения употребления рекреационных наркотиков. Это исследование помогает психологам лучше понять, как наследственность может соотноситься с некоторыми из наших глубоко укоренившихся моральных ценностей, пишет Medical Xpress.
«Люди принимают поведение и установки, в том числе определенные моральные взгляды , которые выгодны их собственным интересам», - сказала Анника Каринен, исследователь из Vrije Universiteit Amsterdam в Нидерландах и ведущий автор статьи. «Люди склонны связывать рекреационное употребление наркотиков с сексом, не связанным с сексом. Таким образом, люди, которые сильно ориентированы на высокую приверженность в сексуальных отношениях, морально осуждают рекреационные наркотики, поскольку они извлекают выгоду из среды, в которой высокая сексуальная приверженность является нормой».
Предыдущие исследования показали, что готовность заниматься сексом без обязательств частично объясняется генами; остальное объясняется уникальной средой. Каринен и ее коллеги хотели изучить, влияли ли те же генетические факторы на моральные взгляды на употребление наркотиков, которые, как показали опросы, тесно связаны с открытостью к непринужденному сексу.
Чтобы отделить наследственность от факторов окружающей среды , исследователи опросили 8118 финских однояйцевых и однояйцевых близнецов, чтобы выяснить, насколько они открыты для употребления наркотиков и секса вне преданных отношений. Участники ответили на вопросы, которые позволили оценить их моральные взгляды на ситуации, в которых люди употребляли легкие наркотики, например, на вечеринке или с друзьями. Участникам также задавали вопросы, в которых оценивалась их открытость к непривязанному сексу.
Затем исследователи сравнили разнояйцевые и однояйцевые пары близнецов, чтобы оценить, в какой степени осуждение рекреационных наркотиков, открытость к сексу без обязательств и отношения между ними объяснялись (а) генами, (б) общей средой, например взрослением в одной семье или сообществе, или (c) уникальный опыт и окружающая среда, не разделяемая близнецами. Исследователи обнаружили, что моральные взгляды, касающиеся как рекреационных наркотиков, так и открытости к непринужденному сексу, примерно на 50% наследуются, а остальные 50% объясняются уникальной средой.
Более того, примерно 75% взаимосвязи между открытостью к непринужденному сексу и моральными взглядами на рекреационные наркотики объяснялись генетическими эффектами, а оставшаяся часть объяснялась уникальной средой. Исследователи также обнаружили существенное совпадение генетических эффектов, лежащих в основе обоих факторов, а именно, что примерно 40% генов, лежащих в основе открытости к непринужденному сексу, также лежат в основе моральных взглядов на рекреационные наркотики.
«Эти данные свидетельствуют о том, что генетические эффекты, влияющие на открытость к непривязанному сексу, совпадают с теми, которые влияют на моральные взгляды на рекреационные наркотики», - сказала Каринен. «Важные составляющие острых вопросов культурной войны проистекают из различий в предпочтениях людей в образе жизни, и эти различия в предпочтениях образа жизни, по-видимому, частично имеют генетическую основу».