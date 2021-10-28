Новый 2022 год: как и чем украсить новогоднюю ёлку

Новый год не за горами, а это значит, что пора задуматься о том, как украсить новогоднюю ёлку к этому чудесному празднику. Новый 2022 год является годом Водяного Тигра, что накладывает на украшение и установку главного праздничного атрибута некоторые ограничения.
Всем, кто когда-либо слышал слово «фен-шуй» важно знать, что у новогодней ёлки нельзя обрезать верхушку. Верхушка дерева — это проводник энергии вселенной и именно через нее успех и удача смогут просочиться в ваш дом и надолго в нем укорениться. Важно подобрать дерево в размер вашего потолка, чтобы энергия проходила без заломов.
Водяной Тигр, являющийся покровителем предстоящего года — это очень привередливое и серьезное животное. Он не любит яркости и вычурности, отдает предпочтение спокойствию и гармонии цветов. Если вы уже задумались о том, в каком стиле украсить новогоднюю ёлку, то специалисты рекомендуют остановиться на цветах-проводниках этого года: серебро, серый, белый, золото, голубой, синий, шампань, зеленый, бирюзовый, бежевый, коричневый, желтый. Эти оттенки очень нравятся покровителю 2022 года и с большой вероятностью дом, украшенный в представленных цветах, получит благословение и удачу в предстоящем году.
При украшении новогодней ёлки стоит категорически отказаться от красного цвета. Он является самым сильным раздражителем для Водяного тигра и символ года сможет лишить вас своего благословения.
Для украшения праздничного дерева можно использовать любые игрушки, однако стоит помнить, что украшения должны сочетаться между собой и находиться в гармонии.