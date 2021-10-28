Вакцина Pfizer от коронавируса официально одобрена для детей младшего возраста

Медицинская группа советников правительства США одобрила вакцину Pfizer COVID-19 для детей в возрасте от пяти до 11 лет во вторник, что позволило детям младшего возраста сделать прививки в течение нескольких недель.
Независимые эксперты пришли к выводу, что известные преимущества - как для здоровья детей, так и для прекращения учебы в школе и других проблем - перевешивают известные риски.
После дня презентаций и дебатов окончательное голосование было отдано 17 голосам при одном воздержавшемся, пишет Medical Xpress.
Ожидается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, созвавшее встречу, вскоре даст официальный зеленый свет, и к середине ноября 28 миллионов молодых американцев будут иметь право на прививку.
«Мне совершенно очевидно, что преимущества перевешивают риск, когда я слышу о детях , которые помещаются в отделение интенсивной терапии, у которых наблюдаются долгосрочные результаты после COVID, и дети умирают», - сказала Аманда Кон из Центров интенсивной терапии. Контроль и профилактика заболеваний (CDC), которые проголосовали за.
«Никогда не бывает, когда вы знаете все - вопрос в том, когда вы знаете достаточно», - сказал Пол Оффит, педиатр из Детской больницы Филадельфии, который также проголосовал «за», но подумал о том, что со временем станут доступны более полные данные о безопасности.
Он добавил, что многие дети из группы высокого риска получат пользу, и что теоретический риск миокардита, наиболее тревожного побочного эффекта, вероятно, будет очень низким, учитывая пониженную дозу 10 микрограммов по сравнению с 30 микрограммами в более старшем возрасте.
Тем не менее, несколько экспертов частично опровергли свои голоса, заявив, что они не будут поддерживать широкие требования к вакцинации в школах, и что прививка должна оставаться личным решением семей.
Ранее ведущий специалист в области вакцинации FDA Питер Маркс сказал, что дети младшего возраста «далеко не избежали вреда от COVID-19», добавив, что в этой группе было 1,9 миллиона инфекций и 8300 госпитализаций, примерно треть из которых потребовала интенсивной терапии.
По его словам, также было около 100 смертей, что делает его одной из 10 ведущих причин смерти.
Редкие побочные эффекты.
Анализ Pfizer, опубликованный FDA перед встречей, показал, что вакцина на 90,7% эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19.
Ученый FDA Хун Ян представил модель риска и пользы, которая показала, что при нынешних темпах инфицирования вакцина предотвратит гораздо больше госпитализаций от COVID, чем от миокардита.
Если уровень передачи инфекции в общинах снизится до очень низкого уровня, это может измениться, но даже в этом случае вакцинация может оказаться целесообразной из-за долгосрочных рисков, связанных с не госпитализированными случаями, добавила она.
К ним относятся мультисистемный воспалительный синдром у детей (MIS-C), редкое, но очень серьезное поствирусное осложнение, от которого пострадали более 5000 детей всех возрастов и унесло 46 жизней.
В своем клиническом исследовании компания Pfizer оценила данные о безопасности в общей сложности 3000 вакцинированных участников с наиболее частыми побочными эффектами легкой или средней степени тяжести, включая боль в месте инъекции, усталость, головную боль, боль в мышцах и озноб.
Случаев миокардита или перикардита (воспаления в области сердца) не было, но эксперты согласились, что не хватало добровольцев для исследования, чтобы выявить крайне редкие побочные эффекты.
Мэтью Остер, исследователь CDC, выступил с докладом о том, что на данный момент известно об этих побочных эффектах среди групп, уже имеющих право на вакцины.
По официальным данным, из 877 случаев вакцино-индуцированного миокардита среди детей младше 29 лет 829 были госпитализированы. Подавляющее большинство из них были выписаны, но пятеро остаются в реанимации .
Вероятно, этот показатель будет ниже в возрастной группе от пяти до 11 лет, чем среди подростков мужского пола, поскольку считается, что он связан с тестостероном.
Группа оценила этот теоретический риск с точки зрения предотвращения COVID, который может вызывать более частые и тяжелые миокардиты.
Встреча состоится в то время, когда Соединенные Штаты выходят из последней волны, вызванной вариантом «Дельта».
В целом 57 процентов всего населения в настоящее время полностью вакцинированы.
Доверие к вакцинам выросло в последние месяцы, но Соединенные Штаты по-прежнему отстают от всех остальных стран G7 по проценту полностью вакцинированного населения.