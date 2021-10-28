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27.10
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Хитрость при мытье посуды руками, которая сделает вас счастливыми

7:30:1410/27/2021,Кристин Шенвальд
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Внимательность не в том, где вы находитесь или что делаете, а в том, как вы это делаете и как вы об этом думаете.

Осознанная медитация  обычно сама по себе является упражнением , но рутинные повседневные дела также могут быть шансом для практики. Фото: Pixabay

Не хочу, чтобы ты ревновал, но я очень хорошо умею мыть посуду. То есть, когда я мою посуду, это эпично. На моей нетронутой посуде никогда не остается старых остатков пищи, и на моих очках нет остатков мыла. Полощу как зверь.

Иногда, когда я чувствую себя особенно жестко, я заливаю свои стаканы горячей водой, потому что это происходит, когда они моются в посудомоечной машине. Да, еще я ставлю посуду на решетку в порядке убывания размеров, пишет Your Tango.

Я не урод и не страдаю ОКР. Я просто отлично умею мыть посуду и ладно, это немного раздражает.

Поэтому я почувствовал себя полностью оправданным, когда узнал из статьи,  что мытье посуды может быть полезным для вас, если выполнять его осознанно.

Внимательность определяется как «уделение внимания особым образом; намеренно, в настоящий момент, без осуждения».

Чтобы мыть посуду осознанно, вам необходимо полностью погрузиться в процесс, отмечая тепло воды на вашей коже, запах средства для мытья посуды и ощущение посуды в руке.

Осознанная медитация обычно сама по себе является упражнением, но рутинные повседневные дела также могут быть шансом для практики. Вы можете практиковать внимательность куда угодно.

Исследование,  проведенное учеными из Университета штата Флорида в Таллахасси, опубликованной в журнале  Внимательность, обнаружили, что мытье посуды осознанности может быть терапевтическим и что деятельность имела возможность увеличить чувство благополучия и уменьшающие чувство нервозности и беспокойства.

51 студент участвовал в исследовании «Мытье посуды для мытья посуды: краткое руководство по неформальной осознанной практике», в котором половине из 230 слов был предложен отрывок из 230 слов, посвященный сенсорному опыту мытья посуды.

Остальные (которые действовали как контролеры) читают отрывок аналогичной длины о правильных методах мытья посуды. Участники устно и письменно интерпретировали показания, после чего каждый вымыл по 19 уже чистых тарелок.

Было обнаружено, люди, которые мыли посуду руками с «внимательным отношением к работе», показали большее состояние внимательности, увеличение вдохновения и творчества, снижение нервозности, а контрольная группа не показала никаких изменений.

Мытье посуды - не единственное занятие, в котором вы можете практиковать осознанность -  любая рутинная работа, такая как стирка, уборка пылесосом, сгребание листьев или сбор лимонов, может дать возможность замедлиться и присутствовать.

Внимательность не в том, где вы находитесь или что делаете, а в том, как вы это делаете и как вы об этом думаете. Есть много разных занятий, которые могут помочь вам практиковать внимательность. Просто оставь мне посуду.

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рутинарутинная медитациямытье посуды
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