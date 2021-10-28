Лучшие дни для стрижки и прически в ноябре и декабре 2021. Когда делать стрижку, прическу и укладку перед Новым годом

Волосы являются главным внешним атрибутом всех девушек, а иногда и мужчин. Их ухоженность, сила и красота, блеск способны придать образу завершенность, подчеркнуть выигрышные черты лица и тела и сделать даже самую неприметную одежду чуточку опрятнее или элегантнее. Но решиться на смену имиджа, а именно привычной прически не так просто. Поэтому люди обращаются за помощью к лунному календарю, который хранит в себе множество ответов, касающихся благоприятных и неблагоприятных дней для того или иного дела. Определенное положение небесного тела благоволит той или иной процедуре с волосами и обеспечивает ее удачное протекание.
Лучшие и худшие дни для стрижки и смены прически в ноябре и декабре 2021.
Ноябрь.
Лучшие дни.
Стрижку волос лучше проводить 2, 6, 9, 17, 25, 26, 28 ноября. Если вы задумали покрасить волосы, то лучше проводить процедуру 1, 9, 18, 25, 27, 28 ноября. Химическую завивку и иные ее виды лучше делать 1, 2, 7-11, 18, 19, 27-29 ноября.
Худшие дни.
Отказаться от любых кардинальных манипуляций с волосами лучше 4, 12, 14, 20 и 23 ноября. Эти дни по лунному календарю считаются неблагоприятными и могут повлиять на рост ваших волос, их здоровье, а также результат самой стрижки, прически или укладки.
Декабрь.
Лучшие дни.
В декабре наиболее удачными днями для стрижки волос являются 1, 6, 7, 15, 16, 22, 25, 26, 28 декабря. Покраску волос лучше осуществлять 5, 14-16, 18, 22, 23, 25, 31 декабря. Укладки и иные виды косметических процедур для волос в декабре следует проводить 5-8, 15, 16, 25, 26 декабря.
Худшие дни.
В декабре проводить все процедуры над волосами не стоит 3, 12, 18, 19, 20, 29, 30. В этом случае вы рискуете навлечь на себя болезни волос, например, перхоть или избыточное выпадение.