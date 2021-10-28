Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
27.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лучшие дни для стрижки и прически в ноябре и декабре 2021. Когда делать стрижку, прическу и укладку перед Новым годом

7:15:3310/27/2021
0

Подбор прически, стрижка и другие косметические и уходовые процедуры для волос — тема, волнующая многих людей. Чтобы выбрать удачные дни для заботы за волосами или смены их стиля, нужно подобрать специальный удачный день с помощью лунного календаря.

Прическа, стрижка и укладка являются одними из основных атрибутов гармоничного образа любого человека. Фото: Pixabay.com
Прическа, стрижка и укладка являются одними из основных атрибутов гармоничного образа любого человека. Фото: Pixabay.com

Волосы являются главным внешним атрибутом всех девушек, а иногда и мужчин. Их ухоженность, сила и красота, блеск способны придать образу завершенность, подчеркнуть выигрышные черты лица и тела и сделать даже самую неприметную одежду чуточку опрятнее или элегантнее. Но решиться на смену имиджа, а именно привычной прически не так просто. Поэтому люди обращаются за помощью к лунному календарю, который хранит в себе множество ответов, касающихся благоприятных и неблагоприятных дней для того или иного дела. Определенное положение небесного тела благоволит той или иной процедуре с волосами и обеспечивает ее удачное протекание.

Лучшие и худшие дни для стрижки и смены прически в ноябре и декабре 2021.

Ноябрь.
Лучшие дни.
Стрижку волос лучше проводить 2, 6, 9, 17, 25, 26, 28 ноября. Если вы задумали покрасить волосы, то лучше проводить процедуру 1, 9, 18, 25, 27, 28 ноября. Химическую завивку и иные ее виды лучше делать 1, 2, 7-11, 18, 19, 27-29 ноября.
Худшие дни.
Отказаться от любых кардинальных манипуляций с волосами лучше 4, 12, 14, 20 и 23 ноября. Эти дни по лунному календарю считаются неблагоприятными и могут повлиять на рост ваших волос, их здоровье, а также результат самой стрижки, прически или укладки.

Декабрь.
Лучшие дни.
В декабре наиболее удачными днями для стрижки волос являются 1, 6, 7, 15, 16, 22, 25, 26, 28 декабря. Покраску волос лучше осуществлять 5, 14-16, 18, 22, 23, 25, 31 декабря. Укладки и иные виды косметических процедур для волос в декабре следует проводить 5-8, 15, 16, 25, 26 декабря.
Худшие дни.
В декабре проводить все процедуры над волосами не стоит 3, 12, 18, 19, 20, 29, 30. В этом случае вы рискуете навлечь на себя болезни волос, например, перхоть или избыточное выпадение.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
стрижкаволосылунный календарьукладкаудачные дни
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Обращаетесь ли вы к лунному календарю по вопросам, касающимся волос?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лучшие дни для стрижки и прически в ноябре и декабре 2021. Когда делать стрижку, прическу и укладку перед Новым годом
7:15:33 10/27/2021
Лучшие дни для стрижки и прически в ноябре и декабре 2021. Когда делать стрижку, прическу и укладку перед Новым годом
Секс, наркотики и рок-н-ролл: чем обусловлены ваши пристрастия - учёные нашли ответ
7:00:05 10/27/2021
Секс, наркотики и рок-н-ролл: чем обусловлены ваши пристрастия - учёные нашли ответ
Вакцина Pfizer от коронавируса официально одобрена для детей младшего возраста
6:30:58 10/27/2021
Вакцина Pfizer от коронавируса официально одобрена для детей младшего возраста
Новый 2022 год: как и чем украсить новогоднюю ёлку
6:15:22 10/27/2021
Новый 2022 год: как и чем украсить новогоднюю ёлку
Можно ли ставить вакцину от коронавируса людям с аллергией?
6:00:06 10/27/2021
Можно ли ставить вакцину от коронавируса людям с аллергией?
Когда закончится пандемия коронавируса? Мнение ВОЗ
5:30:33 10/27/2021
Когда закончится пандемия коронавируса? Мнение ВОЗ
Москвичам рассказали о плате за парковки в нерабочие дни и других ограничениях: Закроют с 28 октября почти все 
4:03:13 10/27/2021
Москвичам рассказали о плате за парковки в нерабочие дни и других ограничениях: Закроют с 28 октября почти все 
Предсказания экстрасенса Александр Шепса на 2022 года для России и всего мира
4:00:57 10/27/2021
Предсказания экстрасенса Александр Шепса на 2022 года для России и всего мира
Соратницу Навального Соболь подозревают в клевете на Пригожина
3:12:03 10/27/2021
Соратницу Навального Соболь подозревают в клевете на Пригожина
Какие растения и плодовые деревья и кустарники необходимо укрывать на зиму на даче и в саду
3:00:05 10/27/2021
Какие растения и плодовые деревья и кустарники необходимо укрывать на зиму на даче и в саду