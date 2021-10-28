Как влияют экшн-видеоигры на мозговую активность и память? Неожиданные выводы

Игра в видеоигры, в которых много действий, может помочь вам лучше справиться с некоторыми новыми задачами. Новое исследование показывает, что эти игры помогают, обучая игроков быстрее учиться.
«Представьте себе, что вы берете американца и подвергаете его физическим тренировкам, чтобы повысить его атлетизм», - говорит К. Шон Грин, профессор психологии Университета Висконсин-Мэдисон, изучающий, как люди учатся. «Если вы затем попросите их попробовать сыграть в регби в первый раз, они могут выглядеть не так хорошо. В конце концов, даже хорошему спортсмену, который впервые вступает в матч по регби, придется выучить много новых правил. Тем не менее, их повышенный атлетизм будет означать, что они будут, как правило, вначале занимать немного лучшие позиции, чем люди с меньшим уровнем атлетизма, и, таким образом, быстрее научатся играть в регби», пишет Medical Xpress.
Эта идея аналогична видеоиграм в жанре экшн, обычно относящимся к жанру шутеров от первого лица, в которых игроки награждаются за быстрое и точное отслеживание и реакцию на особенности игры, которые появляются и быстро меняются.
«Если вы увеличиваете эквивалент атлетизма в отношении перцептивных когнитивных способностей, таких как визуальное внимание или скорость обработки информации, - это должно позволить вам учиться быстрее, когда у вас есть новая задача , требующая этих способностей», - говорит Грин.
Результаты помогут исследователям понять, как игры, которые используются для обучения лапароскопических хирургов и пилотов дронов, а также для помощи людям с амблиопией (иногда называемой «ленивым глазом») и синдромом дефицита внимания, создают некоторые из хорошо задокументированных положительных эффектов.
«Игры - это действительно мощный и сложный опыт», - говорит Грин, работа которого поддерживается Управлением военно-морских исследований. «Мы знаем, что они вызывают интересные изменения в поведении, но их уровень сложности затрудняет их изучение».
Исследование также показывает, что не все тренировки одинаковы. Некоторые виды практики могут сделать вас совершенным, но только в одном. Типы обучения, которые помогают ученикам быстрее научиться выполнять широкий круг задач - или, по крайней мере, более одной - имеют очевидные преимущества.
«Если у вас есть новички в баскетбольной площадке, которые снова и снова бросают только штрафные, они, вероятно, станут лучше стрелять прямо с 15 футов», - говорит Грин. «Но тогда, если вы попросите их стрелять из другого места на площадке, они, вероятно, вернутся туда, откуда начали. Мы называем это неудачей передачи или неудачей обобщения».
В паре экспериментов, недавно описанных в журнале Communications Biology , 25 участников из Университета Рочестера в Нью-Йорке, а затем 52 участника из Университета Женевы в Швейцарии были разделены на примерно равные группы, которым было поручено поиграть по 45 часов в любую из видеоигр. (например, из серии Call of Duty) или других популярных видеоигр, которые разворачиваются в другом темпе, не слишком полагаясь на визуальное внимание и скорость реакции (такие игры, как Sims и Zoo Tycoon).
Перед тем, как игроки приступили к выполнению игровых заданий, они были протестированы с помощью заданий, измеряющих их зрительное восприятие и навыки рабочей памяти. В зрительном восприятии задачи требуют участников использовать короткий взгляд , чтобы выбрать направление движения объекта или ориентацию полосок , проходящие через форму. Тесты на рабочую память были более сложными: игроков просили слушать и наблюдать за парами букв, которые читаются вслух, и фигурами, появляющимися в разных местах на экране, и сообщать, когда кто-то подбирает звук или расположение после определенного количества поворотов назад.
Обе группы вышли относительно даже на начальных тестах. Но после контрастного игрового опыта игроки в экшн-игры стали другими.
«У них было небольшое преимущество сразу после игры в экшн. Но больший эффект заключался в том, что они быстрее улучшали эти задачи на ориентацию и память, чем люди, которые играли в другие игры», - говорит Грин, который сотрудничал в исследовании с исследователями из Рочестер, Женева, Нью-Йоркский университет и Калифорнийский университет в Ирвине.
Эти тесты были выбраны потому, что простые движения и ориентация основных фигур задействуют части мозга, участвующие в очень элементарной визуальной обработке и рабочей памяти. «Постоянная необходимость управлять новым материалом, а не старым по мере поступления информации» - распространенный фактор при решении новых задач, - говорит Грин.
Выявление значимых аспектов сложности поможет будущим дизайнерам игр , которые сосредоточены на обучении не только на развлечениях, но и не только на них.
«Есть проблемы с играми-боевиками - например, они имеют тенденцию к насилию, и маловероятно, что это необходимо для того, чтобы вызывать эффекты, которые мы хотим видеть у игроков», - говорит Грин. «Прежде чем вы начнете разрабатывать игры с целью максимизации преимуществ, вам нужно знать, что помогает, а что нет.