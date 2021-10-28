Риск возникновения легочной эмболии при коронавирусе можно исключить, сделав этот анализ

Как сообщает исследовательская группа Медицинского колледжа Морсани из Университета здравоохранения Южной Флориды (USF Health), скрининговый анализ крови, первоначально подтвержденный у тяжелобольных пациентов без COVID-19, по-прежнему клинически полезен для исключения тромбоэмболии легочной артерии у пациентов, госпитализированных с коронавирусом.
Главный исследователь Аса Окснер, доктор медицины, и коллеги из USF Health опубликовали 8 октября в JAMA Network Open одноцентровое диагностическое исследование, в котором изучается, насколько хорошо тестирование D-димера позволяет исключить тромбоэмболию легочной артерии у пациентов, госпитализированных с COVID-19. Врачи, подозревающие тромбоэмболию легочной артерии, обычно полагаются на широко доступный скрининг D-димера, чтобы исключить потенциально опасное для жизни нарушение свертывания крови - чаще всего у хирургических пациентов, иммобилизованных на длительный период времени, и пациентов, госпитализированных в отделения интенсивной терапии, пишет Medical Xpress.
D-димер - это простой анализ крови, который измеряет белковые фрагменты сгустков крови, плавающие в кровотоке. Уровни D-димера, которые обычно не обнаруживаются или обнаруживаются на очень низких уровнях, резко повышаются, когда организм разрушает сгустки.
«Наше исследование показало, что врачи могут чувствовать себя уверенно, интерпретируя уровни D-димера у пациентов с COVID так же, как и у любого другого пациента; нам не нужно особого (другого) значения для пациентов с COVID», - сказал д-р Окснер, научный сотрудник, профессор и заместитель председателя USF Health Internal Medicine. «Таким образом, у госпитализированных пациентов с COVID мы можем соответствующим образом исключить легочную эмболию, если уровень d-димера низкий».
Легочная эмболия возникает, когда сгустки крови, которые образуются в другой части тела (часто в ноге), проходят через кровоток и застревают в кровеносных сосудах легких, уменьшая кровоток и вызывая низкий уровень кислорода.
По словам доктора Окснера, исследования показывают, что у пациентов с COVID-19 вероятность развития тромбоэмболии легочной артерии в 3-10 раз выше, чем у других госпитализированных пациентов, даже если они не так серьезно больны или иммобилизованы. Ученые все еще выясняют, почему, но похоже, что вирус COVID-19 может создавать клеточную среду, которая способствует свертыванию, делая внутреннюю часть кровеносных сосудов неровной, раздраженной и склонной к микротрещинам.
Отрицательный тест на D-димер (тот, который исключает легочную эмболию) может помочь пациентам избежать более дорогостоящих инвазивных диагностических тестов, таких как компьютерная томография легочной ангиограммы или CTPA. «CPTA может быть опасным, потому что пациент, у которого потенциально есть сгусток крови, должен неподвижно лежать в сканере компьютерной томографии в течение длительного времени, чтобы получить изображения (легочной артерии). Тест также требует инъекции контрастного вещества внутривенно, что сопряжено с большим риском повреждение почек, когда вы очень больны, - сказал доктор Окснер.
Исследователи USF Health задались вопросом, снижает ли повышенный риск свертывания крови у пациентов с COVID-19 и неопределенность различных значений D-димера, обнаруженные в более ранних небольших исследованиях, способность существующего инструмента скрининга правильно исключать тромбоэмболию легочной артерии у пациентов с COVID. Традиционно считалось, что уровни D-димера почти всегда будут высокими у пациентов с COVID-19, поэтому тест в том виде, в каком он был первоначально утвержден (у пациентов без COVID), не будет точным при дифференциации пациентов с COVID без сгустков, отметил доктор Окснер.
В рестроспективном исследовании изучались записи 1541 пациента, госпитализированного с COVID-19 в больницу общего профиля Тампы с 1 января 2020 г. по 5 февраля 2021 г. Они сравнили концентрации D-димера в плазме с CTPA, критерием диагностики тромбоэмболии легочной артерии. у 287 из этих пациентов. У всех пациентов с COVID-19 с CTPA-признаками тромбоэмболии легочной артерии уровень D-димера составлял 0,05 мкг / мл или выше, как и у большинства (91,2%) пациентов без признаков CTPA-эмболии легочной артерии. (Концентрации 0,05 мкг / мл и выше считаются положительными при тромбоэмболии легочной артерии, тогда как все, что ниже этого уровня D-димера, считается отрицательным.)
Исследователи также проанализировали, может ли изменение пороговых значений, определяющих положительные или отрицательные результаты теста на D-димер специально для популяции пациентов с COVID, улучшить эффективность теста. «Мы не нашли это статистически значимым; однако, возможно, мы смогли бы определить другой уровень отсечения, если бы в исследовании было больше пациентов с COVID», - сказал доктор Окснер.
В рамках ограничений этого одноцентрового исследования установка более высоких пороговых значений D-димера была связана с улучшенной специфичностью, но «за счет увеличения числа ложноотрицательных результатов, которое могло быть связано с неприемлемым риском для безопасности пациентов», - пишут авторы исследования. . Ложноотрицательный результат означает, что тест не обнаруживает тромбоэмболию легочной артерии, когда очень вероятно наличие серьезной проблемы со свертыванием крови.
В то время как клиницисты должны поддерживать повышенное подозрение на легочную эмболию при оценке симптомов у пациентов с COVID-19, общие результаты исследования USF Health показывают, что доступный в настоящее время тест на D-димер адекватно проверяет вероятность легочной эмболии у госпитализированных пациентов с COVID, сказал доктор Окснер. . «Механизмы развития тромбоэмболии легочной артерии могут различаться у пациентов с COVID, но получаемая физиология одинакова для всех пациентов. Маленькие фрагменты (нерастворенных) сгустков крови все еще обнаруживаются с помощью D-димера».