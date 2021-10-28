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Три счастливых имени для девочек, рожденных в конце 2021 и начале 2022 года

8:15:1810/27/2021
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Выбрать имя для новорожденной девочки — сложная для родителей задача. Чтобы определиться, можно рассмотреть самые лучшие имена для конкретного месяца в году.

Выбранное для девочки имя может сильно повлиять на ее судьбу. Фото: Pixabay.com
Выбранное для девочки имя может сильно повлиять на ее судьбу. Фото: Pixabay.com

Многие родители хотят, чтобы их ребенок был счастлив, а его судьба складывалась самым удачным образом. Подходя к подбору имени для девочек, мамы и папы опираются на красоту звучания имени, на его энергетику, на значение и то, что оно может сулить своей обладательнице.

В уходящем году осталось не так много месяцев, однако каждому из них соответствует определенное женское имя — счастливое и энергетически сильное. Так самым удачным именем для девочек, родившихся в ноябре, является имя Анна. Оно предписывает своей носительнице храбрость, благодать и счастье. Анны — девушки волевые и характерные, закаленные в воде и огне, поэтому они смогут добиться очень больших высот и жить счастливой, насыщенной жизнью.

В декабре новорожденную девочку лучше назвать Марией. Имя Мария исторически значимое и великое, поэтому точно способно дать своей обладательнице все ниточки, ведущие к интересной судьбе. Мария способна господствовать над обстоятельствами, быть первой всегда и везде и находить выход даже там, где его, казалось бы, нет. Кроме того, все девочки с именем Мария достаточно обаятельны. Они отличаются своей красотой и пылкостью характера, способны удачно пользоваться своей красотой и интеллектом.

Новый 2022 год является годом Водяного Тигра. Девочки, рожденные в этом году, отличаются особенно сильным, свободолюбивым характером. Лучше всего рожденным в январе малышкам подходит имя Елена. Это имя толкуют, как «избранная», «сияющая». Девушка с именем Елена способна затмить окружающих своей красотой. Она коммуникабельна, духовно сильна. Благословление Водяного Тигра делает ее практически морально неуязвимой, что говорит о способности контролировать себя и держать ситуацию под контролем.

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