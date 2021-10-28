Почему так трудно вести здоровый образ жизни: 6 причин

Мы знаем, что должны это делать, и часто хотим, но не можем. Почему так трудно вести более здоровый образ жизни? Объясняет профессор поведенческих вмешательств в здоровье населения Мариеке Адрианс.
Ученый совет по государственной политике недавно предупредил, что в будущем здравоохранение станет недоступным. По оценкам Совета, к 2060 году каждый третий должен будет работать в сфере здравоохранения по сравнению с каждым седьмым сейчас. Одно из решений этой будущей проблемы - вести более здоровый образ жизни. Но для многих это огромная проблема, пишет Medical Xpress. Вот почему:
1. «Человек рациональный» - это миф.
"Наука убедительно показала во множестве исследований, что упражнения предлагают чудодейственное лекарство от невероятного ряда состояний. Намного меньше исследований посвящено тому, как стимулировать людей заниматься физическими упражнениями и вести более здоровый образ жизни. Слишком долго мы верили в то, что Доктору достаточно сказать пациентам, что здоровый вес снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний вдвое. Мы были слишком оптимистичны в отношении самообеспеченности людей, и «человек рациональный» оказался мифом, здорова не означает, что у вас есть мотивация для этого, не говоря уже о том, что вы в состоянии".
2. Наши добрые намерения недостаточно конкретны.
«Многие люди имеют добрые намерения, такие как «сбросить 10 кг» или «есть меньше сладостей». Но они не конкретизируют эти резолюции. Что именно вы больше не будете делать? Или еще лучше: что именно вы будете делать? И где и когда вы это сделаете? легче сопротивляться торговому автомату, когда вы проголодаетесь в 16:00? Звучит просто, но на практике мы не думаем достаточно конкретно о своем предполагаемом поведении".
3. Наша сила воли не очень сильна.
«Ведете ли вы сейчас здоровый образ жизни? И верите ли вы, что это благодаря вашей сильной силе воли? Подумайте еще раз. Посмотрите на меня: я езжу на велосипеде везде. По средам я иногда езжу на велосипеде 28 километров, чтобы забрать и забрать своих детей. Это Мне не нужно прилагать никаких усилий, но не потому, что я знаю, насколько здорова езда на велосипеде. Езда на велосипеде стала для меня по умолчанию, потому что я боюсь водить машину. Ваше воспитание и всевозможные совпадения привели к вашим нормам и привычкам. Так что все, что вы делаете хорошо, плохо по определению благодаря вашей силе воли; на самом деле наша сила воли не очень сильна".
4. Мы - игрушка нашего бессознательного выбора.
«Большинство наших решений мы делаем не с помощью силы воли, а на основе автопилота. У вас действительно много распорядков и привычек. Если вы внимательно их изучите и очень сознательно попытаетесь изменить их шаг за шагом, например, сделав более здоровый выбор. в фиксированные повторяющиеся моменты вы можете создать более здоровый распорядок, который поможет вам противостоять искушениям».
5. У нас нет места для этого в голове.
Помимо автопилота, есть и другие факторы, которые мешают нам - это наши проблемы, стресс и повседневные заботы. «Занятая семья с маленькими детьми или повторяющиеся финансовые затруднения: из-за этих вещей сложно найти в уме пространство, чтобы изменить свои привычки. Если вы одна из жертв скандала с пособиями по уходу за детьми, вы, вероятно, обнаружите очень трудно бросить курить. Людям с низким социально-экономическим статусом и хроническим стрессом еще труднее вести более здоровый образ жизни».
«У нас огромный разрыв в состоянии здоровья в Нидерландах: люди, находящиеся на нижних ступенях социальной лестницы, не только живут в среднем на шесть лет меньше, но и имеют хорошее здоровье на пятнадцать лет меньше. Многие меры неэффективны или только усугубляют этот разрыв, достигая лишь тем, кто обладает достаточным познавательным пространством, навыками и возможностями. Вот почему сокращение масштабов нищеты имеет важное значение для пропаганды здорового образа жизни, равно как и сотрудничество между учеными-медиками, бихевиористами и политиками. К счастью, это происходит все чаще и чаще. Это многое говорит о том, что как бихевиорист я был назначен на факультет социальных и поведенческих наук и в Медицинский центр Лейденского университета».
6. Вмешательство в окружающую среду обязательно.
«Важным ключом является облегчение выбора здорового образа жизни. Правительство может помочь, введя налог на сахар, но также и посредством менее радикальных корректировок, таких как подталкивание: не принуждение к чему-либо, но облегчение выбора здорового образа жизни. Вы можете изменить поведение людей, тонко сделав лестницу более заметным, чем подъемник, или размещая здоровую пищу в столовой на уровне глаз. Некоторые люди считают подталкивание манипулятивным и думают, что это ущемляет нашу автономию, но вопрос в том, так ли люди испытывают это на практике. В любом случае, это крайне важно, чтобы мы использовали подталкивание и более радикальные изменения в нашей среде, чтобы уравновесить окружающие нас соблазны".