Дефицит витамина D можно определить всего по двум признакам в ушах

Витамин D называют витамином солнечного света, потому что он естественным образом вырабатывается в организме под воздействием солнечного света. У тех, у кого недостаточный уровень питательного вещества, могут появиться два признака в ушах.
Витамин D является центральным питательным веществом для ряда биологических процессов в организме. Но уровни исключительно низкие среди взрослого населения Великобритании, что подвергает тысячи британцев риску осложнений со здоровьем. Раннее обнаружение является ключом к предотвращению нежелательных заболеваний. Два знака в ушах могут указывать на то, что вам нужна добавка витамина D.
Считается, что уровень витамина D упал в результате пандемии, и эксперты призывают обогащать продукты питательными веществами, пишет Medical Xpress. Низкий уровень витамина D связан с повышенным риском ряда других состояний, от рака кишечника и рассеянного склероза до болезни Альцгеймера.
Поскольку холестерин под кожей превращается в витамин D, здоровье костей и иммунная система укрепляются. Есть также доказательства того, что витамин D может снизить вероятность вирусных инфекций, включая грипп. Поскольку его недостаток разрушает кости, это может привести к потере слуха и шуму в ушах.
Тиннитус.
Национальная служба здравоохранения поясняет, что тиннитус - это «название звуков слышимости, которые не вызваны звуками, исходящими из внешнего мира. «Это обычное дело и обычно не является признаком чего-либо серьезного. Это может поправиться само по себе, и существуют методы лечения, которые могут помочь».
Исследователи, изучающие роль витамина D в субъективном тиннитусе, ранее выявили связь между дефицитом и нарушением слуха. В одной статье, опубликованной в журнале Plos One, они написали: «Наши результаты показывают, что большая часть пациентов с тиннитусом страдает от дефицита витамина D и что уровень витамина D коррелирует с воздействием тиннитуса. Мы рекомендуем оценку витаминов для всех пациентов с шумом в ушах».
В другом месте в статье они выдвинули гипотезу, что противовоспалительные свойства витамина D могут играть роль в тиннитусе или, возможно, его связь с магнием. «Другой механизм, с помощью которого дефицит витамина D может влиять на шум в ушах, связан с магнием», - сказали они.
Магний играет роль основного кофактора синтеза витамина D. Кроме того, активированный витамин D может улучшить всасывание магния в кишечнике. «Следовательно, снижение уровня магния из-за дефицита витамина D может привести к обострению шума в ушах».
Потеря слуха.
Дефицит витамина D также связан со слухом, так как он влияет на кости в ухе. Это состояние, известное как остеопения, может привести к потере слуха и, в некоторых случаях, глухоте. Интересно, что исследования показали, что устранение дефицита витамина D может обратить вспять потерю слуха и даже глухоту в некоторых случаях. В настоящее время считается, что во всем мире до одного миллиарда человек страдают дефицитом.
В Великобритании пятая часть взрослого населения может иметь неоптимальный уровень. Когда британцы не могут получить необходимый им витамин D через солнце, они вынуждены полагаться на пищу или добавки.