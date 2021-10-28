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27.10
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Дефицит витамина D можно определить всего по двум признакам в ушах

10:00:5810/27/2021,SOLEN LE NET
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Интересно, что исследования показали, что устранение дефицита витамина D может обратить вспять потерю слуха и даже глухоту в некоторых случаях.

Когда люди не могут получить необходимый им витамин D через солнце, они вынуждены полагаться на пищу или добавки. Фото: Pixabay

Витамин D называют витамином солнечного света, потому что он естественным образом вырабатывается в организме под воздействием солнечного света. У тех, у кого недостаточный уровень питательного вещества, могут появиться два признака в ушах.
Витамин D является центральным питательным веществом для ряда биологических процессов в организме. Но уровни исключительно низкие среди взрослого населения Великобритании, что подвергает тысячи британцев риску осложнений со здоровьем. Раннее обнаружение является ключом к предотвращению нежелательных заболеваний. Два знака в ушах могут указывать на то, что вам нужна добавка витамина D.

Считается, что уровень витамина D упал в результате пандемии, и эксперты призывают обогащать продукты питательными веществами, пишет Medical Xpress. Низкий уровень витамина D связан с повышенным риском ряда других состояний, от рака кишечника и рассеянного склероза до болезни Альцгеймера.

Поскольку холестерин под кожей превращается в витамин D, здоровье костей и иммунная система укрепляются. Есть также доказательства того, что витамин D может снизить вероятность вирусных инфекций, включая грипп. Поскольку его недостаток разрушает кости, это может привести к потере слуха и шуму в ушах.

Тиннитус.

Национальная служба здравоохранения поясняет, что тиннитус - это «название звуков слышимости, которые не вызваны звуками, исходящими из внешнего мира. «Это обычное дело и обычно не является признаком чего-либо серьезного. Это может поправиться само по себе, и существуют методы лечения, которые могут помочь».

Исследователи, изучающие роль витамина D в субъективном тиннитусе, ранее выявили связь между дефицитом и нарушением слуха. В одной статье, опубликованной в журнале Plos One, они написали: «Наши результаты показывают, что большая часть пациентов с тиннитусом страдает от дефицита витамина D и что уровень витамина D коррелирует с воздействием тиннитуса. Мы рекомендуем оценку витаминов для всех пациентов с шумом в ушах».

В другом месте в статье они выдвинули гипотезу, что противовоспалительные свойства витамина D могут играть роль в тиннитусе или, возможно, его связь с магнием. «Другой механизм, с помощью которого дефицит витамина D может влиять на шум в ушах, связан с магнием», - сказали они.

Магний играет роль основного кофактора синтеза витамина D. Кроме того, активированный витамин D может улучшить всасывание магния в кишечнике. «Следовательно, снижение уровня магния из-за дефицита витамина D может привести к обострению шума в ушах».

Потеря слуха.

Дефицит витамина D также связан со слухом, так как он влияет на кости в ухе. Это состояние, известное как остеопения, может привести к потере слуха и, в некоторых случаях, глухоте. Интересно, что исследования показали, что устранение дефицита витамина D может обратить вспять потерю слуха и даже глухоту в некоторых случаях. В настоящее время считается, что во всем мире до одного миллиарда человек страдают дефицитом.

В Великобритании пятая часть взрослого населения может иметь неоптимальный уровень. Когда британцы не могут получить необходимый им витамин D через солнце, они вынуждены полагаться на пищу или добавки.

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слухвитамин Dсолнечный светглухотатиннитус
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