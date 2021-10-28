Этикет горя: как себя вести, когда кто-то умер? Уместны ли расспросы и соболезнования?

Даже когда близкий друг или член семьи теряет кого-то, может быть неясно, стоит ли поднимать вопрос о человеке, который умер.
Карточка сочувствия, которую вы хотели отправить по почте, лежит на вашем столе без отправки, потому что вы просто не знаете, что сказать. По умолчанию вы получаете текстовое сообщение или электронное письмо, в котором говорится: «Мне очень жаль. Дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится», а затем задаетесь вопросом, было ли это правильным поступком?
Вы больше не знаете, что это за протокол. Вы не знаете, грубо ли отправлять открытку или просто писать, грубо ли спрашивать, как они умерли, грубо ли подглядывать. Есть намного больше способов общения, чем когда-либо. Тем не менее, это также может вызвать путаницу в том, как правильно реагировать в различных обстоятельствах и что говорить, когда кто-то умирает, пишет Your Tango.
Это грубо спрашивать, как кто-то умер?Трудно быть в состоянии незнания. Неуверенность в том, почему и как умерла, может вызвать беспокойство. Желание спросить, что случилось, также может быть связано с необходимостью защитить себя от такого же вреда, особенно если это было связано со здоровьем или умер кто-то относительно молодой.
Узнав подробности смерти, вы можете надеяться, что более тесно связаны со страдающим человеком. Естественно интересоваться тем, как кто-то умер, но обычно неуместно спрашивать, что случилось или как они умерли.
Этикет горя: всегда в первую очередь уважайте частную жизнь других и воздерживайтесь от вопросов, непосредственно связанных с тем, как умер любимый человек, если информация не была предложена в первую очередь.
Каждый переживает процесс скорби по- разному, и некоторые люди могут быть не готовы говорить о потере, даже если прошло значительное количество времени.
Поверьте, ваше присутствие, сочувствие и готовность выслушать могут принести столь необходимое утешение. И если придет время, скорбящий человек может предложить дополнительную информацию.
Когда кто-то спрашивает вас, почему кто-то умер.Если вас спрашивают, почему кто-то умер, вы можете почувствовать давление, чтобы вы поговорили, когда вы не готовы, или раскрыли детали, которыми вам просто неудобно делиться.
Этикет горя: позвольте себе уединение. Не нужно говорить о смерти любимого человека, если вы не чувствуете себя готовым. Вы можете сказать: «Я знаю, что вы очень заботитесь. Я просто не готов говорить об этом прямо сейчас».
Вы можете рассказать о ком-то, кто умер?Даже когда близкий друг или член семьи теряет кого-то, может быть неясно, стоит ли поднимать вопрос о человеке, который умер. Вы можете беспокоиться о том, что станете нечувствительным или скажете что-то не то.
Истории и воспоминания об умершем человеке могут утешить скорбящего.
Этикет горя: используйте свою интуицию. Время является ключевым моментом. Вы можете начать с того, что попросите разрешения поделиться своими воспоминаниями или историей: «Я только что вспомнил о Кэрол. Ничего страшного, если я поделюсь этим с вами?»
Когда вы узнали о смерти через социальные сети.Прокручивая ленту в социальных сетях, вы замечаете, что друг объявил о смерти любимого человека, и под ним появились сотни коротких комментариев.
Достаточно ли оставить еще одно «Думаю о тебе»?
Что еще делать?
Этикет горя: если комментарий в социальных сетях кажется слишком личным или публичным или вы боитесь, что в нем не хватает сочувствия, вам не нужно оставлять комментарий.
Сохраняйте более длинные сообщения для прямых личных сообщений. Телефонный звонок (даже оставление голосовой почты) или отправка карточки сочувствия всегда являются подходящими вариантами.
Вот несколько правил похоронного этикета.
Внимательно относитесь к своей одежде. Хотя времена черных шляп и вуалей прошли, переодевание - это форма уважения к скорбящей семье. Поделитесь своими соболезнованиями лично, даже если это просто объятие или рукопожатие. Поделитесь воспоминаниями об умерших, если они кажутся уместными.
Не отправляйте текстовые сообщения, не проверяйте электронную почту и не просматривайте страницы в Интернете на телефоне. Может быть трудно полностью присутствовать, но держите телефон в беззвучном режиме и вне поля зрения во время похорон или поминальной службы. Если вам необходимо проверить свой телефон, вежливо извинитесь.
Не фотографируйте, если вас не попросят.
Трудно просить о помощи, когда вы горюете.«Дай мне знать, могу ли я чем-нибудь помочь» - возвращает мяч на площадку скорбящему человеку, который просит о помощи.
Что делать вместо этого: конкретизируйте полезное действие и конкретное время, чтобы предложить свою помощь.
«Я бы хотел зайти поужинать на этой неделе. Вторник - хорошее время?»
Когда вы просто не можете подобрать слова и замечаете, что не можете понять, что сказать тому, кто скорбит, просто предложите свое присутствие и открытость, не пытаясь решить проблему. Это форма комфорта и заботы, с которой часто не могут сравниться одни слова.