С днем военного летчика! Героические поздравления каждому защитнику неба России в День создания армейской авиации

Знают все, что вы у нас
Необыкновенные,
Что б мы делали без вас,
Летчики военные!
Вы летите в небеса
Стаей голубиною,
Чтоб стеречь поля, леса
Родины любимой,
Чтоб на страже постоять
Нашей русской нации,
И конечно, показать
Силу авиации!
***
Отважно рассекаешь облака,
Наводишь ужас на врагов Отчизны,
Порою твоя служба нелегка,
Но ты наполнен сил и оптимизма.
Военный лётчик, честь тебе, хвала,
Небесной армии боец неуловимый,
Желаем, служба чтобы весело текла,
И жил всегда ты под звездой счастливой!
Военный летчик, славный парень,
Прими в свой праздник поздравления.
Страну с небес хранить от риска —
Большое, сложное решение.
Желаю вам всех благ, удачи
И звездочек на ваш погон,
Пусть будет в жизни вдоволь счастья,
Пусть манит вас аэродром.
***
Всех летчиков военных поздравляем
С их праздником торжественным, красивым,
Желаем им полетов безопасных
И на земле им только дней счастливых!
Пусть берегут себя и не рискуют,
Ведь семьи дома ждут их всех всегда,
Пусть сохранят они благополучье,
Успех, любовь на долгие года.
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru