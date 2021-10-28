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С днем военного летчика! Героические поздравления каждому защитнику неба России в День создания армейской авиации

10:15:2210/27/2021
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Днём создания армейской авиации России принято считать 28 октября 1948 года, когда в подмосковном Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащённая вертолётами.

День создания армейской авиации России

Знают все, что вы у нас
Необыкновенные,
Что б мы делали без вас,
Летчики военные!
Вы летите в небеса
Стаей голубиною,
Чтоб стеречь поля, леса
Родины любимой,
Чтоб на страже постоять
Нашей русской нации,
И конечно, показать
Силу авиации!

***

Отважно рассекаешь облака,
Наводишь ужас на врагов Отчизны,
Порою твоя служба нелегка,
Но ты наполнен сил и оптимизма.

Военный лётчик, честь тебе, хвала,
Небесной армии боец неуловимый,
Желаем, служба чтобы весело текла,
И жил всегда ты под звездой счастливой!

День создания армейской авиации России

Военный летчик, славный парень,
Прими в свой праздник поздравления.
Страну с небес хранить от риска —
Большое, сложное решение.

Желаю вам всех благ, удачи
И звездочек на ваш погон,
Пусть будет в жизни вдоволь счастья,
Пусть манит вас аэродром.

***

Всех летчиков военных поздравляем
С их праздником торжественным, красивым,
Желаем им полетов безопасных
И на земле им только дней счастливых!

Пусть берегут себя и не рискуют,
Ведь семьи дома ждут их всех всегда,
Пусть сохранят они благополучье,
Успех, любовь на долгие года.

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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