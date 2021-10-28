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Когда посадить озимый чеснок в ноябре и декабре 2021 года? Благоприятные дни по лунному календарю

9:15:4610/27/2021
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Ноябрь и декабрь являются довольно холодными месяцами, поэтому огородникам важно знать, когда по лунному календарю лучше всего высаживать озимый чеснок.

Озимый чеснок принято высаживать с конца сентября и до конца ноября. Фото: Pixabay.com
Озимый чеснок принято высаживать с конца сентября и до конца ноября. Фото: Pixabay.com

Озимый чеснок является довольно неприхотливым растением, которое высаживается в период с конца сентября и до конца декабря. В разных регионах России время посадки чеснока отличается и варьируется под влиянием изменчивых климатических условий. По советам специалистов, высаживать озимый чеснок лучше всего за три недели до начала сильных заморозков, однако не все огородники успевают к этому времени завершить дачные работы. Если вы столкнулись с такой проблемой, то выбрать благоприятную дату для посадки чеснока вам может помочь лунный календарь.

Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки чеснока в ноябре 2021 по лунному календарю.

Благоприятные дни: 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18 ноября.
Неблагоприятные дни: 5, 10, 11, 15, 16, 20, 21 ноября.

Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки чеснока в декабре 2021 по лунному календарю.

Благоприятные дни: 11, 12, 13, 14, 19, 26 декабря.
Неблагоприятные дни: 1, 2, 3, 15, 18, 30 декабря.

Несмотря на все опасения людей, занимающихся огородом, сажать в мерзлую землю озимый чеснок можно. В такой почве он отлично перезимует и не иссушится. Однако, все не так просто. Все же для сохранения чеснока в почве зимой нужно соблюдать несколько правил и тонкостей.

· Озимый чеснок сажают в лунки глубиной не менее 5 см.
· Готовые лунки должны находиться на маленьком, не обветриваемом участке земли на расстоянии примерно 10-15 сантиметров друг от друга.
· В конце место посадки лучше посыпать перегноем или грунтом, а затем покрыть сверху торфом, мелкой стружкой или сухими листьями. В случае последних нужно быть уверенным, что листва не является переносчиком вредителей и бактерий. Укрывной слой должен быть не менее двух сантиметров, особенно в том случае, если зима в регионе ветреная и бесснежная.

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