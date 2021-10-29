Как россияне отдыхают на ноябрьские праздники-2021: непрерывные нерабочие дни продлятся с 30 октября по 7 ноября

20 октября 2021 года Владимиром Путиным был подписан официальный Указ «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре ноябре 2021 г.». Непрерывные нерабочие дни продлятся с 30 октября по 7 ноября включительно. Однако, несмотря на конкретно обозначенный сроки, в некоторых регионах страны из-за критической ситуации с заражаемостью нерабочие дни начались гораздо раньше. Так в Пермском крае, Нижегородской, Воронежской, Новгородской, Курской и Самарской областях нерабочие дни начались с 25 октября. 26 октября также на нерабочие дни ушли жители Северной Осетии. Для жителей Саратовской области нерабочие дни начались с 27 октября. Жители Москвы и Московской области вошли в нерабочие дни с 28 октября.
В своем Указе президент России отметил, что период нерабочих дней может быть продлен в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. Принимать решение о продлении нерабочих дней должны власти регионов. Так, например, в Новосибирской области рассматривается вопрос о продлении нерабочих дней после 7 октября.
В период с 30 октября по 7 ноября компании в праве перевести своих работников на удаленный формат. Без изменений продолжат работать продовольственные магазины, аптеки, магазины с товарами первой необходимости. Также отдыхать в нерабочие дни не уйдут работники системообразующих предприятий и непрерывных производств, предприятия и компании по изготовлению лекарственных препаратов и средств защиты от коронавирусной инфекции. В штатном режиме продолжают работать органы власти, экстренные службы и силовые структуры.
Стоит отметить, что дни с 30 по 31 октября и с 4 ноября по 7 ноября дополнительно являются выходными. Дни с 1 по 3 ноября — нерабочие.