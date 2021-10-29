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28.10
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Кому может потребоваться четвертая прививка от коронавируса? В каком случае?

7:30:2810/28/2021
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Исследования показывают, что ревакцинация улучшает реакцию антител на вакцину у некоторых людей с ослабленным иммунитетом.

На полностью вакцинированных людей с ослабленным иммунитетом приходилось около 44% случаев прорыва, которые привели к госпитализации. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Людям с серьезным ослабленным иммунитетом может потребоваться четвертая инъекция мРНК коронавируса, говорят Центры США по контролю и профилактике заболеваний.

Агентство не дало официальных рекомендаций о четвертом уколе в обновленных инструкциях, но сказало, что люди должны поговорить со своими врачами, чтобы определить, нужен ли он, сообщает CNN.

В августе CDC санкционировал третью дозу для некоторых людей с ослабленным иммунитетом в возрасте 18 лет и старше, у которых может не быть полного иммунного ответа на первые две дозы.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило бустерные прививки всех трех доступных в США вакцин для определенных людей, включая людей с ослабленной иммунной системой, пишет Medical Xpress.

По данным CDC, небольшие исследования показали, что на полностью вакцинированных людей с ослабленным иммунитетом приходилось около 44% случаев прорыва, которые привели к госпитализации. И одно исследование Университета Джона Хопкинса показало, что вакцинированные люди с ослабленным иммунитетом в 485 раз чаще, чем большинство вакцинированных людей, были госпитализированы с COVID-19 или умерли от этой болезни, сообщает CNN .

Исследования показывают, что ревакцинация улучшает реакцию антител на вакцину у некоторых людей с ослабленным иммунитетом.

К людям с умеренным и тяжелым ослабленным иммунитетом относятся те, кто лечится от рака крови или опухолей, реципиентов определенных органов и стволовых клеток, людей с запущенным или нелеченым ВИЧ, а также тех, кто принимает высокие дозы кортикостероидов или других препаратов, которые могут подавлять их иммунная система, согласно CDC.

По оценкам CDC, в эту категорию попадают около 9 миллионов американцев, или примерно 2% населения.

Люди с ослабленным иммунитетом, получившие однократную прививку Johnson & Johnson, должны получить ревакцинацию как минимум через два месяца после их первоначальной вакцинации. Люди, которые выбирают вакцину Moderna в качестве ревакцинации, даже если они получили другую вакцину в качестве первой дозы, должны получить укол размером с половину дозы, который был разрешен в качестве ревакцинации для вакцины Moderna, говорится в рекомендациях CDC.

Даже если они вакцинированы, CDC рекомендует людям с заболеваниями, которые ставят под угрозу их иммунную систему, все же стараться избегать скопления людей и плохо вентилируемых помещений и носить маску в общественных местах в помещении.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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