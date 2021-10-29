30 октября церковь чествует святого пророка Осию: история и традиции. Почему христиане почитают его, жившего до рождения Господа

30 октября церковь чтит память святого пророка Осию. Осия был молодым проповедником среди Израильского народа. Он жил во времена правления царей Иудеи, Южного царства и во время правления Иеровоама, сына Иоаса, царя Израильского. Иеровоам был одним из нечестивых царей Израиля, и народ переживал трудные времена, когда проповедовал Осия.
При этом о жизни пророка мало известно, потому что он стал известен только как автор своей книги, названной ветхозаветным Евангелием.
По повелению Бога, Осия женился на блуднице Гомерь, и он ее сильно любил. У них было трое детей, но семья не сложилась. Его супруга была ему неверна и приносила страдания своими постоянными изменами. В те времена существовал особый суд, который карал неверных женщин. И Осия мог бы обратиться к нему в любой момент, но не делал этого. Он был готов простить свою жену. Но он ушел от нее и стал жить отдельно какое-то время. Спустя время, чтобы спасти Гомерь от любовников, он разыскал ее и купил ей свободу. Отношение, которое он проявил к Гомерь, несмотря на ее неверность ему. Он приложил усилия, чтобы добиться ее восстановления. Что было признаны позже самым благородным и лучшим из всего, что он когда-либо делал.
Осия был последним из пророков северного царства. К счастью, книга, носящая его имя, сохранилась. Когда ассирийцы захватили эту землю, кто-то бежал на юг и привез рукопись в город Иерусалим. Эта книга показывает великие достижения в развитии религиозных идеалов Израиля. Осия подчиняет власть и справедливость любви и милосердию.
Таким образом, главной темой книги Осии становится завет между Господом и Израилем. Завет, которые показан как обычный брак. Осия первый привел понятие брака, как символ отношения Господа и человека в библейской традиции. Поскольку, в любом браке существует долг, и обязательства, и самое главное — любовь.
В этой книге отступничество Израильского народа равноправно измене Богу, так же как и измена жены своему супругу. По тем законам, такой поступок влечет за собой наказание — развод. В случае с Израилем – расторжение завета с Богом.
Народ без Господа будет разорен и изгнан, но сила любви Божией его спасет, поскольку она сильнее человеческих пороков. Как муж принял обратно свою раскаявшуюся жену, так и Бог принимает израильтян после их покаяния.