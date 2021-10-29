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30 октября церковь чествует святого пророка Осию: история и традиции. Почему христиане почитают его, жившего до рождения Господа

2:00:5210/29/2021,София Мальцева
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В этой книге отступничество Израильского народа равноправно измене Богу, так же как и измена жены своему супругу.

К счастью, книга, носящая его имя, сохранилась. Фото: Pixabay.com

30 октября церковь чтит память святого пророка Осию. Осия был молодым проповедником среди Израильского народа. Он жил во времена правления царей Иудеи, Южного царства и во время правления Иеровоама, сына Иоаса, царя Израильского. Иеровоам был одним из нечестивых царей Израиля, и народ переживал трудные времена, когда проповедовал Осия.

При этом о жизни пророка мало известно, потому что он стал известен только как автор своей книги, названной ветхозаветным Евангелием.

По повелению Бога, Осия женился на блуднице Гомерь, и он ее сильно любил. У них было трое детей, но семья не сложилась. Его супруга была ему неверна и приносила страдания своими постоянными изменами. В те времена существовал особый суд, который карал неверных женщин. И Осия мог бы обратиться к нему в любой момент, но не делал этого. Он был готов простить свою жену. Но он ушел от нее и стал жить отдельно какое-то время. Спустя время, чтобы спасти Гомерь от любовников, он разыскал ее и купил ей свободу. Отношение, которое он проявил к Гомерь, несмотря на ее неверность ему. Он приложил усилия, чтобы добиться ее восстановления. Что было признаны позже самым благородным и лучшим из всего, что он когда-либо делал.

Осия был последним из пророков северного царства. К счастью, книга, носящая его имя, сохранилась. Когда ассирийцы захватили эту землю, кто-то бежал на юг и привез рукопись в город Иерусалим. Эта книга показывает великие достижения в развитии религиозных идеалов Израиля. Осия подчиняет власть и справедливость любви и милосердию.

Таким образом, главной темой книги Осии становится завет между Господом и Израилем. Завет, которые показан как обычный брак. Осия первый привел понятие брака, как символ отношения Господа и человека в библейской традиции. Поскольку, в любом браке существует долг, и обязательства, и самое главное — любовь.

В этой книге отступничество Израильского народа равноправно измене Богу, так же как и измена жены своему супругу. По тем законам, такой поступок влечет за собой наказание — развод. В случае с Израилем – расторжение завета с Богом.

Народ без Господа будет разорен и изгнан, но сила любви Божией его спасет, поскольку она сильнее человеческих пороков. Как муж принял обратно свою раскаявшуюся жену, так и Бог принимает израильтян после их покаяния.

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историяхристианствопраздникипророк Осиякнига пророка
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