С Днем комсы! Всех комсомольцев с великим праздником Днем комсомола

С Днем комсомола поздравляю!
Хотя и в прошлом он теперь.
Но всё ж от всей души желаю,
Чтоб распахнулась в жизни дверь
В страну любви, здоровья, силы,
Удачи, ласки, теплоты.
И чтоб там все минуты приносили
Побольше нежной доброты.
Мы говорили «Не расстанусь с комсомолом»,
Мы говорили «Буду вечно молодым».
На стройки ездили, дружили и любили
Желали комсомольцем быть, и только им!
День комсомола в наши дни остался,
Лишь только в памяти и в преданных сердцах.
Поздравить вас хочу — мы помним это время
И радость безграничную — ей не было конца.
Не принимают больше в комсомол,
Но помните то самое мгновенье,
Как заявленье падало на стол,
Как учащалось вмиг сердцебиенье.
Когда почетный вешали значок —
Это был символ лучшего из лучших!
Ты не прогульщик, хулиган или «сачок» —
Ты света и добра прекрасный лучик!
Примите поздравленья в этот день! Он ваш, и вы в душе остались те же. Никто ведь, раз вступив в ВЛКСМ, Не будет более таким уже, как прежде!
Стихи: Поздравок
Открытки: bonnycards.ru