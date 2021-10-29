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29.10
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С Днем комсы! Всех комсомольцев с великим праздником Днем комсомола

12:15:4710/29/2021
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День комсомола - праздник, посвящённый Российскому коммунистическому союзу молодёжи, созданному 29 октября 1918 года. Своё окончательное название ВЛКСМ - получил в марте 1926 года.

День комсомола

С Днем комсомола поздравляю!
Хотя и в прошлом он теперь.
Но всё ж от всей души желаю,
Чтоб распахнулась в жизни дверь
В страну любви, здоровья, силы,
Удачи, ласки, теплоты.
И чтоб там все минуты приносили
Побольше нежной доброты.

День комсомола

Мы говорили «Не расстанусь с комсомолом»,
Мы говорили «Буду вечно молодым».
На стройки ездили, дружили и любили
Желали комсомольцем быть, и только им!

День комсомола в наши дни остался,
Лишь только в памяти и в преданных сердцах.
Поздравить вас хочу — мы помним это время
И радость безграничную — ей не было конца.

День комсомола

Не принимают больше в комсомол,
Но помните то самое мгновенье,
Как заявленье падало на стол,
Как учащалось вмиг сердцебиенье.

Когда почетный вешали значок —
Это был символ лучшего из лучших!
Ты не прогульщик, хулиган или «сачок» —
Ты света и добра прекрасный лучик!

Примите поздравленья в этот день! Он ваш, и вы в душе остались те же. Никто ведь, раз вступив в ВЛКСМ, Не будет более таким уже, как прежде!

Стихи: Поздравок
Открытки: bonnycards.ru

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