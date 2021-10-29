Самые крутые открытки и слова для героев из охраны в праздник 29 октября в День работников службы вневедомственной охраны МВД

Вневедомственной службе МВД,
Охране храброй искренне желаем,
Чтоб вашей силе не настал предел
Отвага била, как фонтан бескрайний!
Чтоб уваженье граждан всё росло,
Как и оклад за будни трудовые,
И в каждом деле сказочно везло,
Летели мимо риски все лихие!
Вне ведомства охраны МВД,
Несешь ты службу очень смело.
А значит, шлю я поздравление тебе.
Здоровы будут пусть душа и тело.
Пускай успех всегда будет с тобой,
Любовь и счастье жизнью управляют,
Пусть окружает радостный покой
И бодрость пусть тебя сопровождает.
Вне ведомства охрана МВД
Важна не менее, конечно.
Пусть будет жизнь на высоте,
Дела решаются успешно.
Пускай улыбки, радость и тепло По вечерам вас дома ожидают. Чтоб было всё и всюду хорошо, Пусть блага вас собою окружают.