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Самые крутые открытки и слова для героев из охраны в праздник 29 октября в День работников службы вневедомственной охраны МВД

12:45:1610/29/2021
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День вневедомственной охраны является важным профессиональным праздником, в который принято поздравлять сотрудников структурных подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

День работников службы вневедомственной охраны МВД

Вневедомственной службе МВД,
Охране храброй искренне желаем,
Чтоб вашей силе не настал предел
Отвага била, как фонтан бескрайний!

Чтоб уваженье граждан всё росло,
Как и оклад за будни трудовые,
И в каждом деле сказочно везло,
Летели мимо риски все лихие!

День работников службы вневедомственной охраны МВД

Вне ведомства охраны МВД,
Несешь ты службу очень смело.
А значит, шлю я поздравление тебе.
Здоровы будут пусть душа и тело.

Пускай успех всегда будет с тобой,
Любовь и счастье жизнью управляют,
Пусть окружает радостный покой
И бодрость пусть тебя сопровождает.

День работников службы вневедомственной охраны МВД

Вне ведомства охрана МВД
Важна не менее, конечно.
Пусть будет жизнь на высоте,
Дела решаются успешно.

Пускай улыбки, радость и тепло По вечерам вас дома ожидают. Чтоб было всё и всюду хорошо, Пусть блага вас собою окружают.

Стихи: Поздравок
Открытки: bipbap.ru

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